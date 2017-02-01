Кузнецова, обыграв Гаврилову, пробилась в 1/4 финала Spb Ladies Trophy-2017
Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче второго круга турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах одержала победу над Дарьей Гавриловой, представляющей Австралию.
Счет по партиям - 6:1, 6:2. Матч продолжался час и 20 минут. Следующей соперницей Кузнецовой будет Юлия Путинцева из Казахстана.
Ранее из российских спортсменов в 1/4 финала вышла Наталья Вихлянцева, обыгравшая в двух сетах Дарью Касаткину.
Напомним, Spb Ladies Trophy проходит с 30 января по 5 февраля. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграла Роберта Винчи.
Матч
Гаврилова Д. (Австралия) - Кузнецова С. (Россия) - 1:6, 3:6
Место и дата
01 февраля 18:50, , Онлайн-трансляция
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