Кузнецова, обыграв Гаврилову, пробилась в 1/4 финала Spb Ladies Trophy-2017

Симона Халеп: Было бы интересно встретиться с Винус Уильямс на Spb Ladies Trophy, она в хорошей форме

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась мнением о победе в двух сетах над хорваткой Аной Конюх во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.