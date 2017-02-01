«Зенит» не смог обыграть «Одд» в товарищеском матче
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с норвежским «Оддом» в товарищеском матче, который прошел в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) - 1:1.
У норвежского клуба единственный гол на четвертой минуте забил Фредрик Нордквелле. В составе «Зенита» отличился Жулиано, сравнявший счет на 32-й минуте.
Сине-бело-голубые вышли на матч в следующем составе: Бабурин, Анюков, Ломбертс, Нету, Чернов, Цаллагов, Могилевец, Жулиано, Молло, Джорджевич, Дзюба.
После перерыва играли следующие футболисты «Зенита»: Лодыгин, Зуйков, Кришито, Жирков, Эрнани, Маурисио, Юсупов, Шатов, Гарсия, Мак, Кокорин.
Напомним, следующий контрольный матч подопечные Мирчи Луческу проведут 3 февраля против пражской «Спарты». Начало встречи в 20:00. Сбор «Зенита» в Испании завершится 6 февраля.
Матч
Голы
Нордквеле 4 (0:1). Жулиано 32 (1:1).
Состав
Зенит: Бабурин (Лодыгин, 46), Нету (Хави Гарсия, 46), Ломбертс (Кришито, 46), Цаллагов (Юсупов, 46), Анюков (Жирков, 46), Жулиано (Эрнани, 46), Молло (Мак, 46), Могилевец (Маурисио, 46), Чернов (Зуйков, 46, Данни, 64), Джорджевич (Шатов, 46), Дзюба (Кокорин, 46)
Предупреждения:
Кокорин, 89 - нет
Место и дата
01 февраля 18:30, Пинатар Арена, Текстовая трансляция