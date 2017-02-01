Моуринью сообщил, что определился со списком летних трансферов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью порассуждал на тему летнего трансферного окна, а также рассказал, что будучи наставником другого клуба, руководство предложило ему пригласить голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

«Сейчас нет смысла говорить о летних трансферах, поскольку впереди у нас много матчей. Конечно, я определился со списком возможных приобретений. Может ли «Юнайтед» пригласить этих игроков? Не знаю, но я всегда стараюсь оставаться реалистичным. Помню, однажды мне предложили список, в котором числился Буффон! Нужно оценивать вещи с другой точки зрения, но мы еще вернемся к этой теме», – сказал Моуринью, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что «МЮ» по инициативе португальского наставника выложит 86 млн фунтов за переход форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

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