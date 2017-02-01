Хряпа и Теодосич пропустят матч с «Фенербахче»

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа и защитник Милош Теодосич не полетели с командой в Стамбул и не примут участие в матче Евролиги против «Фенербахче», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.

Встреча 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдет в четверг.

Напомним, Теодосич не выходил на площадку с 13 января, пропустив с тех пор три матча Евролиги и две встречи Единой лиги ВТБ. Хряпа пропустил предыдущие две игры ЦСКА.

Армейцы занимают второе место в Евролиге, одержав 15 побед в 20 матчах, «Фенербахче» - четвертое (13 побед в 20 матчах).