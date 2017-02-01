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Светлана Кузнецова: В Австралии поддержка теннисистов колоссальная. Больше, чем в России

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделился впечатлениями от победы над Дарьей Гавриловой во втором круге турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy.

- Я нервничала во время первого гейма. Вроде столько лет играешь, много ответственных матчей было, но все равно: воспоминания о времени, когда я играла в Петербурге, всякие мысли рвались в мою голову. Потом я смогла играть хорошо, я была заряжена на матч. В итоге я довольна игрой. 

- Как оцените свое эмоциональное состояние? 
- После Австралии я была не очень довольна своим эмоциональным состоянием. По форме говорить сложно - эмоции не позволили ее понять. Для первого круга я сегодня играла хорошо. Итог мог быть другой - 6:1, 6:2, например. Но Даша начала рисковать, играть получше, а я перестала играть правильной тактикой, стала играть удобнее для Даши - в итоге 6:3. 

- В интервью на Australian Open вы в шутку говорили, что плачете по ночам из-за отрезанных волос. Правда переживаете? 
- Я не припомню интервью, но, если я сказала так, это утроенная шутка. Я как рыбка Дори, забываю, что говорила в прошлом. Но я смотрела продолжение Дори - она становится лучше. Надеюсь, я тоже буду запоминать свои высказывания (смеется). Я не жалею, я бы сделала точно так же. Результат важнее. Хожу с пучком, жду, когда отрастут - предпочла бы волосы подлиннее. Но я хорошо сплю – не плачу! 

- Вы играли с Дарьей Гавриловой, теперь будете с Юлией Путинцевой. Обе эти спортсменки выбрали выступать за другие страны. Как вы к этому относитесь?
- Это не мой удел кого-то судить, у каждого свой выбор, своя судьба. Каждый выбирает то, что для него важно. Даша заиграла гораздо лучше, переехав в Австралию, у нее стали появляться результаты. В Австралии поддержка колоссальная, не сравнить с поддержкой в России. Про Юлю - я не знаю, какие условия в Казахстане, но наверное лучше.

У меня было иначе: моя семья помогала мне всем, у меня не было спонсоров. Решение играть за другую страну - сложное. Я никогда не рассматривала такую возможность - у меня очень патриотичная семья. Отец воспитывал спортсменов, он патриот. Для меня играть за страну, за Питер - впиталось с молоком матери, - передает слова Кузнецовой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кузнецова обыграла Гаврилову в двух сетах - 6:1, 6:3. В четвертьфинале первая ракетка России сыграет с Юлией Путинцевой, которая во втором круге оказалась сильнее немки Анники Бек. 

Spb Ladies Trophy проходит с 30 января по 5 февраля. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграла Роберта Винчи. 

Матч

Гаврилова Д. (Австралия) - Кузнецова С. (Россия) - 1:6, 3:6

Место и дата

01 февраля 18:50, , Онлайн-трансляция

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