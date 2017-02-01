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Виталий Мутко: На матчи Кубка конфедераций будет продано около 700 тысяч билетов

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер Виталий Мутко на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства рассказал, какая посещаемость ожидается на Кубке конфедераций по футболу 2017 года, матчи которого пройдут в четырех городах России.

Напомним, сегодня началась выдача паспортов болельщиков на игры турнира.

«Сегодня мы предполагаем, что на Кубок конфедераций будет продано в районе 700 тысяч билетов, на сегодняшний день есть более 100 тысяч заявок и уже около 10 тысяч человек получают паспорт болельщика», - цитирует Мутко ТАСС.

Вице-премьер пообещал, что эта система будет удобной и комфортной, будут продуманы все условия для болельщиков. «В целом подготовка к Кубку конфедераций идет на хорошем уровне», - отметил он.

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России на предварительном этапе в группе А встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группу В составят сборные Германии, Чили, Австралии и чемпион Африки, который определится в Габоне в воскресенье.



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