Эден Азар: У «Юнайтед» отличный тренер, в этом сезоне они займут второе или третье место

Полузащитник «Челси» Эден Азар назвал главных конкурентов лондонского клуба в борьбе за чемпионский титул, а также выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне займет место в тройке лучших команд АПЛ.

«Думаю, это «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Да, «красные дьяволы» плохо начали сезон, но сейчас они выглядят гораздо лучше. Они сыграли вничью со «Сток Сити», но у них достаточно игроков с огромным опытом. Вообще, «МЮ» – сильная команда. У них отличный тренер, поэтому они вполне могут занять второе или третье место.

«Тоттенхэм» тоже силен. Мы проиграли этой команде, но лично для меня «Юнайтед» выше. У них, повторюсь, больше опыта. Возможно, я не прав, но это мое мнение», – приводит слова бельгийца Sky Sports.

На данный момент команда Жозе Моуринью занимает 5 место в таблице АПЛ, набрав 41 очко.

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