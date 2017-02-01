Олег Знарок: Понимаю состояние тренерского штаба «Салавата»

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Салаватом Юлаевым (3:1).

- Тяжелая игра получилась для нас, соперник очень здорово играл. Вратарь «Салавата» Гаврилов сломался, не позавидуешь их ситуации. Для меня понятно состояние тренерского штаба уфимцев.

- Какие прогнозы по Зубареву?

- Он готов играть, сейчас набирает кондиции, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в составе армейцев хет-трик оформил Вадим Шипачев. В составе хозяев отличился Энвер Лисин.

В первом периоде ворота уфимцев защищал Андрей Гаврилов, а перед второй 20-минуткой его заменил Никлас Сведберг, который и пропустил три гола.

Подопечные Игоря Захаркина, проигравшие восьмой матч подряд, остались на пятом месте в Восточной конференции. В их активе 82 очка после 57 игр. Армейцы, набравшие 130 очков в 56 встречах, - лидеры Западной конференции.

3 февраля СКА встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом», а «Салават Юлаев» примет в Уфе ЦСКА.