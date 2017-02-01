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Олег Знарок: Понимаю состояние тренерского штаба «Салавата»

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Салаватом Юлаевым (3:1).

- Тяжелая игра получилась для нас, соперник очень здорово играл. Вратарь «Салавата» Гаврилов сломался, не позавидуешь их ситуации. Для меня понятно состояние тренерского штаба уфимцев. 

- Какие прогнозы по Зубареву? 
- Он готов играть, сейчас набирает кондиции, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в составе армейцев хет-трик оформил Вадим Шипачев. В составе хозяев отличился Энвер Лисин.

В первом периоде ворота уфимцев защищал Андрей Гаврилов, а перед второй 20-минуткой его заменил Никлас Сведберг, который и пропустил три гола.

Подопечные Игоря Захаркина, проигравшие восьмой матч подряд, остались на пятом месте в Восточной конференции. В их активе 82 очка после 57 игр. Армейцы, набравшие 130 очков в 56 встречах, - лидеры Западной конференции.

3 февраля СКА встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом», а «Салават Юлаев» примет в Уфе ЦСКА. 

Матч

Салават Юлаев - СКА - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:

Шипачёв (Дадонов, Белов), 20:56 (0:1 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 31:05 (0:2). Лисин (Логинов, Паршин), 45:24 (1:2). Шипачёв (Дадонов, Войнов), 50:24 (1:3).

Место и дата

01 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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