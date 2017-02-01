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Гари Кэйхилл: Коста забил столько голов в этом сезоне, что промах не страшен

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл прокомментировал ничейный результат в матче 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1), а также высказался о нереализованном пенальти в конце матча.

Напомним, при счете 1:1 форвард «синих» Диего Коста не сумел переиграть голкипера «красных» Симона Миньоле.

«Это сложный стадион, там трудно играть, но мы встали стеной. Это было и физически сложное испытание для нас, но мы играли хорошо до конца. 

Когда получаешь возможность пробить пенальти, это отличная возможность, но ладно, все бывает. Диего забил столько голов за нас в этом сезоне, что промах не страшен. 

Мы показали характер, и, если подумать, ничья не такой плохой результат», – приводит слова Кэхилла официальный сайт «Челси».

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