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«Ювентус» поборется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Лацио» Кейта

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ювентус» летом попытается приобрести у «Лацио» нападающего Бальде Диао Кейта, сообщает Calciomercato.

Контракт римского клуба с 21-летним уроженцем Сенегала истекает в июне 2018 года.

На Кейта также претендует «Манчестер Юнайтед» и агент футболиста - Хорхе Мендеш считает, что его подопечному предпочтительнее продолжить карьеру в Англии.

К «Лацио» Кейта присоединился в 2011 году. В этом сезоне он провел в серии А 16 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.


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