Светлана Кузнецова: Организаторы турнира в Петербурге вкладывают больше души и финансов, чем в тот же Кубок Кремля

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделился впечатлениями от организации турнира Spb Ladies Trophy-2017.

- Я выходила на корт и не знала, сколько будет зрителей. Я переживала. Когда была квалификация, играла Андреа Петкович, мы посчитали с тренером: было сто человек! А на мой матч много пришло. Я не могу сказать, что на турнирах такого уровня больше зрителей. Я знаю, что организаторы делают все, сюда вкладывают больше души и финансов, чем в тот же Кубок Кремля.

Вход на корт интересный, отель великолепный. Предлагают много разных мероприятий, посмотреть на достопримечательности. Это делает турнир комфортнее - они ведь не обязаны делать. Александр Медведев хочет расширять этот турнир - это хорошая идея. Здесь отношение к игрокам лучше, чем на турнирах такого же уровня, - передает слова Кузнецовой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кузнецова обыграла Гаврилову в двух сетах - 6:1, 6:3. В четвертьфинале первая ракетка России сыграет с Юлией Путинцевой, которая во втором круге оказалась сильнее немки Анники Бек.

Spb Ladies Trophy проходит с 30 января по 5 февраля. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграла Роберта Винчи.