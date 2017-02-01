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Светлана Кузнецова: Организаторы турнира в Петербурге вкладывают больше души и финансов, чем в тот же Кубок Кремля

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделился впечатлениями от организации турнира Spb Ladies Trophy-2017.

- Я выходила на корт и не знала, сколько будет зрителей. Я переживала. Когда была квалификация, играла Андреа Петкович, мы посчитали с тренером: было сто человек! А на мой матч много пришло. Я не могу сказать, что на турнирах такого уровня больше зрителей. Я знаю, что организаторы делают все, сюда вкладывают больше души и финансов, чем в тот же Кубок Кремля.

Вход на корт интересный, отель великолепный. Предлагают много разных мероприятий, посмотреть на достопримечательности. Это делает турнир комфортнее - они ведь не обязаны делать. Александр Медведев хочет расширять этот турнир - это хорошая идея. Здесь отношение к игрокам лучше, чем на турнирах такого же уровня, - передает слова Кузнецовой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кузнецова обыграла Гаврилову в двух сетах - 6:1, 6:3. В четвертьфинале первая ракетка России сыграет с Юлией Путинцевой, которая во втором круге оказалась сильнее немки Анники Бек. 

Spb Ladies Trophy проходит с 30 января по 5 февраля. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграла Роберта Винчи.  

Матч

Гаврилова Д. (Австралия) - Кузнецова С. (Россия) - 1:6, 3:6

Место и дата

01 февраля 18:50, , Онлайн-трансляция

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