«Интер» не продал «Челси» Кандреву за 30 миллионов евро

«Интер» отклонил предложение «Челси» о покупке полузащитника Антонио Кандревы за 30 миллионов евро, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным издания, на приобретении 30-летнего хавбека настаивал главный тренер лондонского клуба Антонио Конте. Однако руководство миланской команды заявило, что игрок сейчас не продается.

В этом сезоне Кандрева в 22 матчах серии А забил три мяча и сделал шесть результативных передач.