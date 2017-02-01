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Евгений Кузнецов – первая звезда января в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала трех лучших игроков прошлого месяца.

Первой звездой признан российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. В 15 матчах он набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности «+13».

Второй звездой стал нападающий «Бостона» Брэд Маршанд, который в 14 играх записал в свой актив 20 (11+9) результативных баллов.

Третьим стал защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс, набравший в 14 встречах 18 (6+12) очков.


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