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Сергей Кирьяков: Доволен тем, как игроки «Арсенала» выдержали нагрузки в матче с «Марибором»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – по итогам контрольного матча со словенским «Марибором» (1:1).

- Результат в таких матчах не главное, - говорит Кирьяков. - Важнее качество игры, тактические моменты, то, как футболисты выдерживают нагрузки. Мне понравился вариант с двумя таймами по 60 минут (с небольшими перерывами в каждом из них по пять минут – в формате 45+15. – Прим. Ред.). Это то время, на которое игроки должны быть готовы сейчас. Ребята выдержали, показали несколько комбинаций, которые мы нарабатывали. Как игра Никиты Бурмистрова? Он пропустил несколько тренировок из-за болезни, но физическую форму не растерял. Поэтому за один день вернулся в тонус. Что с Григалавой? В четверг будет обследование, посмотрим. Очень жаль, если мы потеряем его на какое-то время. Он здорово вписался в наш концепт, отрабатывал в обороне, хорошо подключался в атаку.

Матч 

«Арсенал» (Россия) - «Марибор» (Словения) - 1:1 (1:1). Голы: Денисов, 3 - 1:0, Пихлер, 43 - 1:1.

«Арсенал» (первые 60 минут): Габулов, Комбаров, Беляев, Денисов, Вергара, Григалава (Ершов, 54), Власов, Стеклов, Берхамов, Горбатенко, Шевченко.

«Арсенал» (вторые 60 минут): Левашов, Хагуш, Рукас, Клементьев, Осипов, Ершов, Рыжков (Буранов, 117), Мингазов (Аджоев, 105), Голуб, Бурмистров, Расич.

Предупреждения: Рукас, Мингазов, Осипов, Клементьев.

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