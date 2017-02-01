«Химки» на выезде обыграли «Лиеткабелис», Швед набрал 23 очка
Баскетболисты «Химок» в матче пятого тура стадии Топ-16 Еврокубка обыграли литовский «Лиеткабелис».
Встреча между командами завершилась со счетом 89:77 в пользу российского клуба
Весомый вклад в победу своей команды внес защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 23 очка. Отметим, что его коллега из «Лиеткабелиса» Бен Магден набрал столько же баллов.
Еврокубок
Групповой этап
5-й тур
Литкабелис - Химки - 77:89 01 февраля 20:00, Цидо Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Литкабелис - Химки - 77:89
01 февраля 20:00, Цидо Арена, Онлайн-трансляция
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