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«Химки» на выезде обыграли «Лиеткабелис», Швед набрал 23 очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Химок» в матче пятого тура стадии Топ-16 Еврокубка обыграли литовский «Лиеткабелис».

Встреча между командами завершилась со счетом 89:77 в пользу российского клуба

Весомый вклад в победу своей команды внес защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 23 очка. Отметим, что его коллега из «Лиеткабелиса» Бен Магден набрал столько же баллов.

Еврокубок
Групповой этап
5-й тур

Матч

Литкабелис - Химки - 77:89

Место и дата

01 февраля 20:00, Цидо Арена, Онлайн-трансляция

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