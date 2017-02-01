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Курское «Динамо» оказалось сильнее «Фенербахче» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболистки курского «Динамо» в матче второго тура Евролиги нанесли поражение турецкому «Фенербахче».

Встреча между командами завершилась со счетом 86:79 в пользу российского клуба.

Таким образом, «Динамо» одержало 11-ю победу в турнире и, набрав 22 очка, возглавляет турнирную таблицу группы А.

В следующем матче курский клуб 8 февраля на выезде сыграет с чешской «Прагой».

Евролига
Групповой этап
2-й тур

«Динамо» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 86:79.

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