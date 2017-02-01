Курское «Динамо» оказалось сильнее «Фенербахче» в Евролиге
Баскетболистки курского «Динамо» в матче второго тура Евролиги нанесли поражение турецкому «Фенербахче».
Встреча между командами завершилась со счетом 86:79 в пользу российского клуба.
Таким образом, «Динамо» одержало 11-ю победу в турнире и, набрав 22 очка, возглавляет турнирную таблицу группы А.
В следующем матче курский клуб 8 февраля на выезде сыграет с чешской «Прагой».
Евролига
Групповой этап
2-й тур
«Динамо» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 86:79.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически