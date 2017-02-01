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Василий Карасев: В матче с «Нижним» сделали то, что должны были

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над «Нижним Новгородом» во втором этапе Еврокубка (90:66). 

  Сделали то, что обязаны были сделать. Отыгрались от обидного поражения в Нижнем. Сами себе создали проблемы, проиграв им в первом матче. Эта игра была после отпуска, «Нижний» был готов лучше. Мы дали игрокам немного отдохнуть и выдали серию из побед. 

- С кем бы вы предпочли сыграть в плей-офф: с «Гран Канарией» или с «Локомотивом»?
- По игре без разницы, но хотелось бы сыграть два матча дома, - приводит слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, в пятом туре второго этапа Еврокубка «Зенит» на своем паркете переиграл «Нижний Новгород» со счетом 90:66. Самым результативным стал форвард сине-бело-голубых Евгений Валиев, набравший 17 очков. 

Следующий матч подопечные Василия Карасева проведут 5-го февраля в гостях против рижского ВЭФа.  

Матч

Зенит - Нижний Новгород - 90:66

Место и дата

01 февраля 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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