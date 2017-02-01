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«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». Гвардиола оставил Браво на скамейке запасных

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» на матч 23-го тура АПЛ.

«Вест Хэм»: Рэндольф, Байрэм, Фонте, Рид, Крессвел, Обьянг, Ноубл, Фегули, Лансини, Антонио, Кэрролл.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Стоунз, Отаменди, Коларов, Туре, Сильва, Сане, Де Брюйне, Стерлинг, Жезуш.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Лондоне и стартует в 22.45 мск.


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