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Артурс Шталбергс: В матче с «Зенитом» сломался Стребков и мы посыпались

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс поделился мнением о поражения от «Зенита» во втором этапе Еврокубка (66:90). 

- Был хороший план на игру, третий сезон работаю в «Нижнем», травмы происходят на ровном месте. Стребков поломался и мы посыпались. Говорил заканчивать каждую атаку броском, но во второй половине пошли потери. 

- Понятно, что со Стребковым?
- Он подвернул голеностоп, завтра будет ясна ситуация по нему, - приводит слова Шталбергса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, в пятом туре второго этапа Еврокубка «Зенит» на своем паркете переиграл «Нижний Новгород» со счетом 90:66. Самым результативным стал форвард сине-бело-голубых Евгений Валиев, набравший 17 очков. 

Следующий матч подопечные Артурса Шталбергса проведут 4-го февраля в гостях против краснодарского «Локомотива».  

Матч

Зенит - Нижний Новгород - 90:66

Место и дата

01 февраля 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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