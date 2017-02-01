Артурс Шталбергс: В матче с «Зенитом» сломался Стребков и мы посыпались

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс поделился мнением о поражения от «Зенита» во втором этапе Еврокубка (66:90).

- Был хороший план на игру, третий сезон работаю в «Нижнем», травмы происходят на ровном месте. Стребков поломался и мы посыпались. Говорил заканчивать каждую атаку броском, но во второй половине пошли потери.

- Понятно, что со Стребковым?

- Он подвернул голеностоп, завтра будет ясна ситуация по нему, - приводит слова Шталбергса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в пятом туре второго этапа Еврокубка «Зенит» на своем паркете переиграл «Нижний Новгород» со счетом 90:66. Самым результативным стал форвард сине-бело-голубых Евгений Валиев, набравший 17 очков.

Следующий матч подопечные Артурса Шталбергса проведут 4-го февраля в гостях против краснодарского «Локомотива».