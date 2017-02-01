Гандболисты сборной Франции приговорены к двум месяцам тюрьмы

Как сообщает агентство DPA, французские гандболисты, братья Никола и Лука Карабатичи приговорены к двум месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком за ставки против своей команды.

Отмечается, что такое решение вынес апелляционный суд в Монпелье. Спортсмены также обязаны выплатить штраф в размере 10 тысяч евро тысяч каждый.

Напомним, речь идет о матче чемпионата Франции между клубами «Монпелье» и «Сессон», который состоялся в 2012 году. Гандболисты, их друзья и родственники сделали ставки на поражение «Монпелье» и выиграли большую сумму денег. Всего виновными были признаны 15 человек.

Никола Карабатич в составе сборной Франции дважды становился чемпионом ОИ (2008, 2012), серебряным призером ОИ-2016 и четырехкратным чемпионом мира (2009, 2011, 2015,2017), его младший брат Лука – чемпион мира 2015 года и серебряный призер ОИ в Рио.