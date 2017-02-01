Иванович будет выступать за «Зенит» под 60-м номером
Петербургский «Зенит» дозаявил для участия в матчах чемпионата России пятерых игроков, которые пополнили состав команды в зимнее трансферное окно.
Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, в заявку были включены вратарь Андрей Лунев (99-й номер), защитник Бранислав Иванович (60-й), полузащитники Ибрагим Цаллагов (30-й), Йоам Молло (24-й) и Эрнани (33-й).
Из новичков «Зенит» не дозаявил защитника Сергея Зуйкова, пришедшего в петербургский клуб из «Волгаря».
Напомним, второй период дозаявок в премьер-лиге продлится до 24 февраля.
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