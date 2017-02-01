Иванович будет выступать за «Зенит» под 60-м номером

читайте также

Иван Иванов перешел в тульский «Арсенал» Контракт болгарского защитника Ивана Иванова с «Арсеналом» подписан по схеме «1,5+1».

Георгий Миланов: ЦСКА держит «Зенит» в уме, но пока что правильнее думать о тренировках Полузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в 18-м туре РФПЛ, которая состоится 4 марта на домашней арене столичной команды.

«Зенит» дозаявил Ивановича для участия в плей-офф Лиге Европы, Лунев и Молло остались вне заявки «Зенит» сформировал заявку команды для участия в матчах плей-офф Лиги Европы, говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

Сергей Кирьяков: Доволен тем, как игроки «Арсенала» выдержали нагрузки в матче с «Марибором» Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – по итогам контрольного матча со словенским «Марибором» (1:1).

Снова Марибор, снова Захович. «Арсенал» тоже не смог победить словенцев «Арсенал» не удержал победу в матче с «Марибором», за который играл сын Златко Заховича.

Иванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-го Экс-защитнику «Челси» стоит как можно скорее лететь в Испанию: команде Луческу повезло сыграть вничью вместо первого поражения на сборах.

«Зенит» не смог обыграть «Одд» в товарищеском матче Петербургский «Зенит» сыграл вничью с норвежским «Оддом» в товарищеском матче, который прошел в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) - 1:1.

Иванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» «Ювентус» не копирует. Экспертиза первого сбора красно-белых Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин подводит итоги первого межсезонного сбора «Спартака» в Абу-Даби.

Трансляция матча «Зенит» – «Одд» (видео, онлайн) Текстовая трансляция контрольного матча «Зенита» на сайте «Советского спорта».

«Зенит» может купить полузащитника «Кубани» Якубу «Зенит» в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Кубани» Дениса Якубу и отдать его в аренду «Крыльям Советов», сообщает Sportbox.

Зоран Тошич: Посмотрим, что покажет «Спартак», но ЦСКА далеко красно-белых не отпустит Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном чемпионстве «Спартака», а также заявил, что армейцы не собираются просто так отдавать титул чемпиона России.

Василий Уткин: Трансфер Ивановича? Непонятно, что Луческу хочет сделать с «Зенитом» Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин - о трансфере защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».

Евгений Ловчев: Иванович звезд с неба не хватал, но всегда был надежен. «Зенит» сделал хорошее приобретение Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал переход Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».

Бранислав Иванович: У меня было большое желание вернуться в Россию Новичок «Зенита» 32-летний защитник Бранислав Иванович поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

«Зенит» – «Одд». Егор Бабурин сыграет в воротах Стал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против норвежского «Одда».

Андрей Каряка: Приезд Это’О был важной эмоциональной разрядкой для «Амкара» Тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал, как прошел первый тренировочный сбор команды в Турции.

Официально: Иванович перешел в «Зенит» Защитник «Челси» Бранислав Иванович подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте петербуржцев.

Гендиректор тульского «Арсенала»: В ситуации с Комбаровым клуб сработал великолепно Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о трансферной политике клуба.