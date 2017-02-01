Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев1 : 3СКА
Бенди  Россия6 : 10Швеция
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 0Халл Сити
Футбол  Зенит1 : 1Одд
Футбол  Буркина-Фасо0 : 0Египет
Футбол  Атлетико0 : 0Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иванович будет выступать за «Зенит» под 60-м номером

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Петербургский «Зенит» дозаявил для участия в матчах чемпионата России пятерых игроков, которые пополнили состав команды в зимнее трансферное окно.

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, в заявку были включены вратарь Андрей Лунев (99-й номер), защитник Бранислав Иванович (60-й), полузащитники Ибрагим Цаллагов (30-й), Йоам Молло (24-й) и Эрнани (33-й).

Из новичков «Зенит» не дозаявил защитника Сергея Зуйкова, пришедшего в петербургский клуб из «Волгаря».

Напомним, второй период дозаявок в премьер-лиге продлится до 24 февраля. 

Иванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-го

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иван Иванов перешел в тульский «Арсенал»Контракт болгарского защитника Ивана Иванова с «Арсеналом» подписан по схеме «1,5+1».Георгий Миланов: ЦСКА держит «Зенит» в уме, но пока что правильнее думать о тренировкахПолузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в 18-м туре РФПЛ, которая состоится 4 марта на домашней арене столичной команды.«Зенит» дозаявил Ивановича для участия в плей-офф Лиге Европы, Лунев и Молло остались вне заявки«Зенит» сформировал заявку команды для участия в матчах плей-офф Лиги Европы, говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.Сергей Кирьяков: Доволен тем, как игроки «Арсенала» выдержали нагрузки в матче с «Марибором»Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – по итогам контрольного матча со словенским «Марибором» (1:1).Снова Марибор, снова Захович. «Арсенал» тоже не смог победить словенцевСнова Марибор, снова Захович. «Арсенал» тоже не смог победить словенцев«Арсенал» не удержал победу в матче с «Марибором», за который играл сын Златко Заховича.Иванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-гоИванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-гоЭкс-защитнику «Челси» стоит как можно скорее лететь в Испанию: команде Луческу повезло сыграть вничью вместо первого поражения на сборах.«Зенит» не смог обыграть «Одд» в товарищеском матчеПетербургский «Зенит» сыграл вничью с норвежским «Оддом» в товарищеском матче, который прошел в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) - 1:1.Иванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛИванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» «Ювентус» не копирует. Экспертиза первого сбора красно-белых«Спартак» «Ювентус» не копирует. Экспертиза первого сбора красно-белыхОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин подводит итоги первого межсезонного сбора «Спартака» в Абу-Даби.Трансляция матча «Зенит» – «Одд» (видео, онлайн)Текстовая трансляция контрольного матча «Зенита» на сайте «Советского спорта».«Зенит» может купить полузащитника «Кубани» Якубу«Зенит» в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Кубани» Дениса Якубу и отдать его в аренду «Крыльям Советов», сообщает Sportbox.Зоран Тошич: Посмотрим, что покажет «Спартак», но ЦСКА далеко красно-белых не отпуститПолузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном чемпионстве «Спартака», а также заявил, что армейцы не собираются просто так отдавать титул чемпиона России.Василий Уткин: Трансфер Ивановича? Непонятно, что Луческу хочет сделать с «Зенитом»Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин - о трансфере защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».Евгений Ловчев: Иванович звезд с неба не хватал, но всегда был надежен. «Зенит» сделал хорошее приобретениеОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал переход Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».Бранислав Иванович: У меня было большое желание вернуться в РоссиюНовичок «Зенита» 32-летний защитник Бранислав Иванович поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.«Зенит» – «Одд». Егор Бабурин сыграет в воротахСтал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против норвежского «Одда».Андрей Каряка: Приезд Это’О был важной эмоциональной разрядкой для «Амкара»Тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал, как прошел первый тренировочный сбор команды в Турции.Официально: Иванович перешел в «Зенит»Защитник «Челси» Бранислав Иванович подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте петербуржцев.Гендиректор тульского «Арсенала»: В ситуации с Комбаровым клуб сработал великолепноГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о трансферной политике клуба.Бонусы для Ивановича. Свежие трансферные новости и слухиБонусы для Ивановича. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
Главные новости
Футбол
Иван Иванов перешел в тульский «Арсенал»
Гандбол
Гандболисты сборной Франции приговорены к двум месяцам тюрьмы
Теннис
Стал известен состав сборной России на матч с Тайванем в Кубке Федерации
Хоккей
Евгений Кузнецов – первая звезда января в НХЛ
Футбол
«Интер» не продал «Челси» Кандреву за 30 миллионов евро
Футбол
«Ювентус» поборется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Лацио» Кейта
Футбол
Эден Азар: У «Юнайтед» отличный тренер, в этом сезоне они займут второе или третье место
Футбол
Виталий Мутко: На матчи Кубка конфедераций будет продано около 700 тысяч билетов
Футбол
Моуринью сообщил, что определился со списком летних трансферов
Футбол
«Зенит» не смог обыграть «Одд» в товарищеском матче
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Ибрагим Цаллагов
Ибрагим Цаллаговвсе новости
Азеведо Жуниор Эрнани
Азеведо Жуниор Эрнанивсе новости
Йоан Молло
Йоан Молловсе новости
Бранислав Иванович
Бранислав Ивановичвсе новости
Андрей Лунев
Андрей Луневвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости