«Зенит» дозаявил Ивановича для участия в плей-офф Лиге Европы, Лунев и Молло остались вне заявки
«Зенит» сформировал заявку команды для участия в матчах плей-офф Лиги Европы, говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.
В список «А» вошли 25 футболистов, включая игроков, пришедших в команду по ходу зимнего трансферного окна: Бранислава Ивановича, Ибрагима Цаллагова и Эрнани. Из новичков в заявку не вошли вратарь Андрей Лунев, защитник Сергей Зуйков и полузащитник Йоан Молло.
Заявка «Зенита» на плей-офф Лиги Европы
Вратари:
1 Юрий Лодыгин
41 Михаил Кержаков
71 Егор Бабурин
Защитники:
2 Александр Анюков
4 Доменико Кришито
60 Бранислав Иванович
6 Николас Ломбертс
13 Луиш Нету
3 Иван Новосельцев
19 Игорь Смольников
81 Юрий Жирков
Полузащитники:
10 Данни
33 Эрнани
8 Маурисио
7 Жулиано
21 Хави Гарсия
29 Роберт Мак
15 Павел Могилевец
17 Олег Шатов
30 Ибрагим Цаллагов
14 Артур Юсупов
Нападающие:
77 Лука Джорджевич
22 Артем Дзюба
11 Александр Кержаков
9 Александр Кокорин
Напомним, 16 февраля «Зенит» в Брюсселе встретится с «Андерлехтом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная игра состоится 23 февраля.
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