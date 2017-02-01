Георгий Миланов: ЦСКА держит «Зенит» в уме, но пока что правильнее думать о тренировках

Полузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в 18-м туре РФПЛ, которая состоится 4 марта на домашней арене столичной команды.

– Появляются ли уже в голове какие-то мысли насчёт матчей официальных? Команде предстоит возобновить сезон важнейшей игрой с «Зенитом», и чем меньше времени будет до неё оставаться, тем чаще армейские болельщики будут вспоминать твой великолепный гол в ворота сине-бело-голубых.

— Держим «Зенит» в уме, но пока что правильнее думать о каждом новом дне тренировок, о товарищеских играх. У нас ещё целый месяц для подготовки, очень важно выкладываться до конца, всё это нам только поможет в сезоне. А гол… Да, отличный получился мяч, но особенно ценно, что он положил начало нашей победной серии. Сейчас мы тоже отстаём от соперников, но ничего ещё не потеряно, — сказал Миланов в интервью клубной пресс-службе.