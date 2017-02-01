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«Атлетико» – «Барселона». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и мадридского «Атлетико» на первый матч в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

Напомним, игра между командами состоится сегодня в Мадриде и стартует в 23.00 мск.

«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Ф. Луис, Савич, Годин, Хуанфран, Габи, Сауль, Феррейра-Карраско, Коке, Гризманн.

«Барселона»: Силлессен, Альба, Маскерано, Пике, Юмтити, Роберто, Ракитич, Гомеш, Суарес, Месси, Неймар.

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