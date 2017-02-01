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Иван Иванов перешел в тульский «Арсенал»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Контракт болгарского защитника Ивана Иванова с «Арсеналом» подписан по схеме «1,5+1».

28-летний защитник первые шаги в футболе делал в «Пирине». Первым профессиональным клубом в карьере стал титулованный софийский ЦСКА. В составе армейцев Иванов по разу становился чемпионом Болгарии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Иванов в 2010 году выступал во владикавказской «Алании» (24 матча, 2 гола). После удачного сезона в РФПЛ на него обратил внимание белградский «Партизан». Летом 2011 года защитник перебрался в Сербию, где за два сезона выиграл национальный чемпионат.

Центральный защитник имеет опыт выступления за сборную страны, в которой сыграл свыше 40 матчей. До перехода в «Арсенал» болгарин выступал за греческий «Панатинаикос».

Напомним, после 18-и туров в РФПЛ «Арсенал» идет на 15-м месте в таблице. 

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