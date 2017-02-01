Владимир Кличко: Во время перерыва я не сидел на диване, попивая пиво

Украинский тяжеловес Владимир Кличко рассказал, как проводил время после боя с британцем Тайсоном-Фьюри, который состоялся в ноябре 2015 года.

«Я не выходил на ринг, а готовился к реваншу с Фьюри. Так что я не сидел на диване, попивая пиво. Я насладился перерывом, который случился за последние 25-26 лет. У меня было время восстановиться. Это было самое долгое время вне ринга с начала моей любительской карьеры», – цитирует Кличко Boxing Scene.

Напомним, 29 апреля Энтони Джошуа и Владимир Кличко разыграют в Лондоне чемпионский пояс IBF (ныне принадлежащий британцу), а также титул WBA.



