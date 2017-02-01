Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Адмирал
Баскетбол  Фенербахче- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Виктория
Футбол  Камерун- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Кличко: Во время перерыва я не сидел на диване, попивая пиво

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Украинский тяжеловес Владимир Кличко рассказал, как проводил время после боя с британцем Тайсоном-Фьюри, который состоялся в ноябре 2015 года.

«Я не выходил на ринг, а готовился к реваншу с Фьюри. Так что я не сидел на диване, попивая пиво. Я насладился перерывом, который случился за последние 25-26 лет. У меня было время восстановиться. Это было самое долгое время вне ринга с начала моей любительской карьеры», – цитирует Кличко Boxing Scene.

Напомним, 29 апреля Энтони Джошуа и Владимир Кличко разыграют в Лондоне чемпионский пояс IBF (ныне принадлежащий британцу), а также титул WBA. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Кличко: Я одержим целью в третий раз стать чемпионом мира, нужно совершить еще одно «убийство»Украинский тяжеловес Владимир Кличко настраивается на ответственный поединок с британцем Энтони Джошуа за два чемпионских пояса.На поединке Джошуа - Кличко ожидается присутствие 90 тысяч болельщиковТитульный бой в тяжелом весе Энтони Джошуа - Владимир Кличко может побить рекорд посещаемости боксерского поединка в Великобритании.Тренер Кличко: Владимир шокирует всех, бой с Джошуа долго не продлитсяДжеймс Али Башир , тренер украинского боксера Владимира Кличко, поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа.Тренер Владимира Кличко: Сколько раз Поветкина ловили на допинге, и все нормально? Так быть не должноТренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Владимира Кличко Джеймс Али Башир призвал боксерских чиновников к более решительной борьбе с нарушителями антидопинговых правил.На бой Джошуа – Кличко продано более 80 тысяч билетовКак сообщает издание BoxingScene, на поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа и экс-чемпионом мира Владимиром Кличко продано более 80 тысяч билетов.Ковалев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии ForbesЖурнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых боксеров мира.Деонтей Уайлдер: Хотел бы сразиться с победителем боя Кличко – ДжошуаЧемпион мира по версии WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал о своим дальнейших планах.IBF обязала победителя боя Кличко - Джошуа встретиться с ПулевымIBF назначила болгарского тяжеловеса Кубрата Пулева официальным претендентом в предстоящем бою за чемпионский титул.Владимир Кличко встретился с 110-летней фанаткойУкраинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко встретился со своей самой возрастной фанаткой. Он указал, что ей 110 лет.Победитель боя Кличко – Джошуа сразится с Луисом Ортисом37-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис в 2017 году проведет титульный поединок с победителем противостояния Владимир Кличко - Энтони Джошуа.Владимир Кличко получил специальную награду от AIBAУкраинский тяжеловес Владимир Кличко получил награду Международной ассоциации любительского бокса «Легенды бокса» за достижения в мировом спорте.На бой Кличко – Джошуа продано уже 50 000 билетовНа сегодняшний день реализовано уже 50 000 билетов на предстоящий бой Энтони Джошуа - Владимир Кличко.Джошуа собирается сразиться против Пулева после боя с КличкоБританский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа (18-0) после боя с украинцем Владимиром Кличко (64-4) уже думает о другом сопернике.Владимир Кличко: Шансы в моем бою с Джошуа - 50 на 50Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от своего поединка с британцем Энтони Джошуа.Самые дешевые билеты на бой Джошуа – Кличко стоят по 40 евроНачались продажи на поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и претендентом из Украины Владимиром Кличко.Энтони Джошуа: Побив Кличко, я смогу стать легендойЧемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа уверен, что поединок с Владимиром Кличко может стать важнейшей вехой в его карьере.Пульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячкиПульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячки«Советский спорт» отмечает главные события и перестановки в тяжелом весе, произошедшие за последние недели.Дэвид Хэй: Для Джошуа наступает идеальный момент, чтобы побить КличкоЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй полагает, что его соотечественнику Энтони Джошуа по силам одержать победу над Владимиром Кличко.Тайсон Фьюри: Все эти бомжи стали чемпионами в тяжелом весе только благодаря мнеЭкс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри пренебрежительно высказался о нынешних обладателях поясов.«МЮ» - «Тоттенхэм». Владимир Кличко присутствует на матчеМатч 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» посетил знаменитый украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко. Его показали в трансляции, когда он находился на стадионе.
Главные новости
Хоккей
Сборная России проиграла команде Швеции на чемпионате мира
Футбол
Илья Геркус: Алексей Миранчук хочет покинуть «Локомотив», это его выбор
Футбол
Иван Иванов перешел в тульский «Арсенал»
Гандбол
Гандболисты сборной Франции приговорены к двум месяцам тюрьмы
Теннис
Стал известен состав сборной России на матч с Тайванем в Кубке Федерации
Хоккей
Евгений Кузнецов – первая звезда января в НХЛ
Футбол
«Интер» не продал «Челси» Кандреву за 30 миллионов евро
Футбол
«Ювентус» поборется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Лацио» Кейта
Футбол
Эден Азар: У «Юнайтед» отличный тренер, в этом сезоне они займут второе или третье место
Футбол
Виталий Мутко: На матчи Кубка конфедераций будет продано около 700 тысяч билетов
все новости
Владимир Кличко
Владимир Кличковсе новости