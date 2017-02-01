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Александр Спивак: Иванович – самый сильный защитник в «Зените»? Окунемся в чемпионат России и все увидим

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Спивак в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурга» поделился мнением о переходе защитника «Челси» Бранислава Ивановича в петербургский клуб.

– Иванович – квалифицированный футболист с большим опытом. Как он заиграет – это покажет время. Да, ему скоро 33 года исполнится, но у нас есть много примеров возрастных игроков: Александр Горшков, Сергей Семак – они довольно-таки успешно играли. Не очень помню матчи против Бранислава, но я следил за ним в «Челси». Габаритный защитник с большой самоотдачей, он может подключаться на стандартах и завершать их. 

Иванович необходим! «Зенит» чуть не проиграл в худшем матче 2017-го

– Можно сказать, что Иванович сейчас – самый сильный защитник в «Зените»? Все-таки Ломбертс, Нету или Новосельцев чуть ниже по уровню.
– Давайте окунемся в чемпионат России и все увидим. Одна игра, другая – наша лига особенная, загадывать нельзя, - сказал Спивак в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Бранислав Иванович: У меня было большое желание вернуться в Россию

Напомним, 1 февраля «Зенит» официально объявил о переходе Ивановича из «Челси». Сербский защитник заключил контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон. Футболист уже играл в России: с 2006 по 2008 год он выступал за «Локомотив».

В сезоне-2016/17 Иванович сыграл в 13 матчах чемпионата Англии. По данным transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 10 миллионов евро. 

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