Илья Геркус: Алексей Миранчук хочет покинуть «Локомотив», это его выбор

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук принял решение покинуть столичный клуб. Об этом сообщил президент красно-зеленых Илья Геркус.

«По Алексею Миранчуку есть запросы от других команд, и переговоры сейчас свелись именно по этим предложениям. О новом контракте с «Локомотивом» речи уже не идет. Это выбор футболиста, он хочет играть в другом клубе, мы просто ищем приемлемый вариант. Стараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это возможно.

Если же говорить об Антоне, то ситуация на нем, надеюсь, не скажется. Он испытывает большое желание играть за «Локо» – как раз с ним мы близки в вопросе о заключении контракта»» – цитирует Геркуса «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что на Миранчука претендует московский «Спратак» и казанский «Рубин».

Напомним, 21-летний футболист в нынешнем сезоне принял участие в 18-ти матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.