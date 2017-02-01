Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Адмирал
Баскетбол  Фенербахче- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Виктория
Футбол  Камерун- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Геркус: Алексей Миранчук хочет покинуть «Локомотив», это его выбор

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук принял решение покинуть столичный клуб. Об этом сообщил президент красно-зеленых Илья Геркус.

«По Алексею Миранчуку есть запросы от других команд, и переговоры сейчас свелись именно по этим предложениям. О новом контракте с «Локомотивом» речи уже не идет. Это выбор футболиста, он хочет играть в другом клубе, мы просто ищем приемлемый вариант. Стараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это возможно.

Если же говорить об Антоне, то ситуация на нем, надеюсь, не скажется. Он испытывает большое желание играть за «Локо» – как раз с ним мы близки в вопросе о заключении контракта»» – цитирует Геркуса «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что на Миранчука претендует московский «Спратак» и казанский «Рубин».

Напомним, 21-летний футболист в нынешнем сезоне принял участие в 18-ти матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛИванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Интер» не продал «Челси» Кандреву за 30 миллионов евро«Интер» отклонил предложение «Челси» о покупке полузащитника Антонио Кандревы за 30 миллионов евро, сообщает Gazzetta dello Sport.«Ювентус» поборется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Лацио» Кейта«Ювентус» летом попытается приобрести у «Лацио» нападающего Бальде Диао Кейта, сообщает Calciomercato.Моуринью сообщил, что определился со списком летних трансферовГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью порассуждал на тему летнего трансферного окна, а также рассказал, что однажды один из спортивных директоров предложил ему приобрести голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.Аренда Зозули в «Райо Вальекано» отмененаКак сообщает испанское издание La Voz de Galicia, болельщики мадридского клуба «Райо Вальекано» добились отмены трансфера нападающего «Бетиса» Романа Зозули.Президент «Баварии»: Прошлым летом «Юнайтед» предлагал за Мюллера 100 млн евроПрезидент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс высказался о ситуации нападающего Томаса Мюллера, а также рассказал об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».«Зенит» может купить полузащитника «Кубани» Якубу«Зенит» в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Кубани» Дениса Якубу и отдать его в аренду «Крыльям Советов», сообщает Sportbox.Мората отказался от перехода в «Челси» и нацелился на место в основе «Реала»Главный тренер «Челси» Антонио Конте не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.Агент Доннаруммы: Нам нужно время, чтобы все обдумать и сделать правильный выборФутбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, похвалил своего клиента, а также ответил на вопрос о его будущем.Василий Уткин: Дибале место в «Реале», а не среди носителей пижамОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин выразил мнение, что форвард «Ювентуса» Пауло Дибала должен переехать в чемпионат Испании.Джеррард объяснил, почему Гризманн не перешел в «Юнайтед» этой зимойТренер академии «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о возможном трансфере форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».Спортивный директор «Боруссии»: Ройс в «Арсенале»? Ничего не знаю о его планахСпортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал информацию о желании полузащитника «шмелей» Марко Ройса стать игроком лондонского «Арсенала».Бонусы для Ивановича. Свежие трансферные новости и слухиБонусы для Ивановича. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Крылья Советов» продадут Маргасова в «Локомотив»Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что защитник Тимофей Маргасов может продолжить карьеру в «Локомотиве».Юрий Белоус: Куда еще увеличивать расходы клубов? Футбол – командная играБывший советник президента московского «Локомотива» и генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус одобряет изменения в трансферной политике российских клубов, направленные на уменьшение трат.Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 млн евро в годСерб Бранислав Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 миллионов евро в год, сообщает mozzartsport.com.Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Фарфан тренировался в Испании по индивидуальной программеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Джефферсон Фарфан тренируется на втором сборе команды в Испании по индивидуальной программе.Колкер заработает за полгода в «Локомотива» около миллиона фунтовЗащитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер близок к переходу в «Локомотив». В СМИ появились сведения о его зарплате.Чорлука вернулся в общую группу «Локомотива»Как сообщает официальный сайт московского «Локомотива», защитник столичной команды Ведран Чорлука сегодня присоединился к общей группе.
Главные новости
Хоккей
Сборная России проиграла команде Швеции на чемпионате мира
Футбол
Илья Геркус: Алексей Миранчук хочет покинуть «Локомотив», это его выбор
Футбол
Иван Иванов перешел в тульский «Арсенал»
Гандбол
Гандболисты сборной Франции приговорены к двум месяцам тюрьмы
Теннис
Стал известен состав сборной России на матч с Тайванем в Кубке Федерации
Хоккей
Евгений Кузнецов – первая звезда января в НХЛ
Футбол
«Интер» не продал «Челси» Кандреву за 30 миллионов евро
Футбол
«Ювентус» поборется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Лацио» Кейта
Футбол
Эден Азар: У «Юнайтед» отличный тренер, в этом сезоне они займут второе или третье место
Футбол
Виталий Мутко: На матчи Кубка конфедераций будет продано около 700 тысяч билетов
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Илья Геркус
Илья Геркусвсе новости
Алексей Миранчук
Алексей Миранчуквсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы