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«Зенит» не заявил Лунева и Молло в Лигу Европы

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Зенита», клуб определился со списком игроков, которые смогут принять участие в плей-офф Лиги Европы.

Отметим, что в заявке питерской команды не оказалось двух новичков: полузащитника Йоана Молло и голкипера Андрея Лунева.

Полный список выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин; 

Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков; 

Полузащитники: Данни, Эрнани, Жозе Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов; 

Нападающие: Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Первый матч петербургский клуб проведет 16 февраля на выезде, ответный – 23-го дома.

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