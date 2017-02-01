«Зенит» не заявил Лунева и Молло в Лигу Европы
Как сообщает официальный сайт «Зенита», клуб определился со списком игроков, которые смогут принять участие в плей-офф Лиги Европы.
Отметим, что в заявке питерской команды не оказалось двух новичков: полузащитника Йоана Молло и голкипера Андрея Лунева.
Полный список выглядит следующим образом:
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;
Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков;
Полузащитники: Данни, Эрнани, Жозе Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов;
Нападающие: Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.
В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Первый матч петербургский клуб проведет 16 февраля на выезде, ответный – 23-го дома.