Жулиано: Надеемся, Иванович поможет «Зениту». Мы его очень тепло встретим

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от товарищеского матча с норвежским «Оддом» (1:1) и высказал мнение о переходе Бранислава Ивановича в петербургский клуб.

- Вы проводите уже третью игру за неделю. Это непросто?

- Да, но не только матчи - мы упорно тренируемся каждый день, зная, что должны использовать это время с пользой. Это поможет набрать форму к продолжению сезона, особенно к играм против «Андерлехта».

- Вы впервые отличились за период сборов. Какие ощущения от матча?

- Хорошая игра, сильный соперник. «Одд» выглядел здорово, как и мы. Важнее всего, что мы улучшаем свою игру от матча к матчу.

- Главное событие дня - переход Бранислава Ивановича. Что вы знаете о нем?

- Он не нуждается в представлении - его знают все. Надеюсь, он сумеет нам помочь, а мы, в свою очередь, очень тепло его встретим, - приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита».

Напомним, Бранислав Иванович подписал с петербургским клубом контракт на 2,5 года с возможность продления еще на один сезон. С 2008 года 32-летний защитник играл за «Челси», а до этого он провел два сезона в составе «Локомотива».

1 февраля «Зенит» в товарищеском матче сыграл вничью с «Оддом» - 1:1. Гол у сине-бело-голубых забил Жулиано. Следующую игру подопечные Мирчи Луческу проведут 3 февраля против пражской «Спарты».

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