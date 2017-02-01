Жулиано: Надеемся, Иванович поможет «Зениту». Мы его очень тепло встретим
Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от товарищеского матча с норвежским «Оддом» (1:1) и высказал мнение о переходе Бранислава Ивановича в петербургский клуб.
- Вы проводите уже третью игру за неделю. Это непросто?
- Да, но не только матчи - мы упорно тренируемся каждый день, зная, что должны использовать это время с пользой. Это поможет набрать форму к продолжению сезона, особенно к играм против «Андерлехта».
- Вы впервые отличились за период сборов. Какие ощущения от матча?
- Хорошая игра, сильный соперник. «Одд» выглядел здорово, как и мы. Важнее всего, что мы улучшаем свою игру от матча к матчу.
- Главное событие дня - переход Бранислава Ивановича. Что вы знаете о нем?
- Он не нуждается в представлении - его знают все. Надеюсь, он сумеет нам помочь, а мы, в свою очередь, очень тепло его встретим, - приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита».
Напомним, Бранислав Иванович подписал с петербургским клубом контракт на 2,5 года с возможность продления еще на один сезон. С 2008 года 32-летний защитник играл за «Челси», а до этого он провел два сезона в составе «Локомотива».
1 февраля «Зенит» в товарищеском матче сыграл вничью с «Оддом» - 1:1. Гол у сине-бело-голубых забил Жулиано. Следующую игру подопечные Мирчи Луческу проведут 3 февраля против пражской «Спарты».
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Матч
Голы
Нордквеле 4 (0:1). Жулиано 32 (1:1).
Состав
Зенит: Бабурин (Лодыгин, 46), Нету (Хави Гарсия, 46), Ломбертс (Кришито, 46), Цаллагов (Юсупов, 46), Анюков (Жирков, 46), Жулиано (Эрнани, 46), Молло (Мак, 46), Могилевец (Маурисио, 46), Чернов (Зуйков, 46, Данни, 64), Джорджевич (Шатов, 46), Дзюба (Кокорин, 46)
Предупреждения:
Кокорин, 89 - нет
Место и дата
01 февраля 18:30, Пинатар Арена, Текстовая трансляция