«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и догнал «Ливерпуль»
«Манчестер Сити»
одержал крупную победу над «Вест Хэмом» (4:0) в 23-м туре премьер-лиги на
Олимпийском стадионе в Лондоне.
Уже в первом тайме «горожане» обеспечили себе крупное преимущество. На 17-й минуте счет открыл бельгиец Кевин де Брюйне, после чего отличились испанец Давид Силва и бразилец Габриэл Жезус.
Отметим, что 19-летний нападающий дебютировал в премьер-лиге в стартовом составе и забил свой первый гол после перехода из «Палмейраса» в «Манчестер Сити».
Во втором тайме ивуариец Яя Туре реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче.
«Манчестер Сити» набрал 46 очков и сравнялся с «Ливерпулем». На одно очко больше у «Тоттенхэма» и «Арсенала». «Вест Хэм» остался на 11-м месте.
В 24-м туре 5 февраля «Манчестер Сити» примет «Суонси», а «Вест Хэм» на день раньше сыграет в гостях с «Саутгемптоном».
Премьер-лига
23-й тур
Матч
Вест Хэм - Манчестер Сити - 0:4 (0:3)
Голы
де Брюйне 17 (0:1). Силва 21 (0:2). Габриэл 39 (0:3). Туре 66 (0:4 - пен.).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Байрэм, Фонте, Крессуэлл, Антонио, Фегули (Фернандес, 64), Ноубл, Лансини, Обьянг (Снодграсс, 64), Кэрролл (Флетчер, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Отаменди, Стоунз, Коларов, Санья, Туре, де Брюйне (Фернандиньо, 68), Сане, Силва (Делф, 80), Стерлинг (Агуэро, 73), Габриэл
Предупреждения:
Обьянг, 19; Лансини, 25; Кэрролл, 72 - Габриэл, 19; де Брюйне, 44; Стерлинг, 60
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
01 февраля 22:45, Аптон Парк, Онлайн-трансляция