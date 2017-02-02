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Тельо принес «Фиорентине» победу над «Пескарой»

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«Фиорентина» одержала волевую победу над «Пескарой» (2:1) в перенесенном матче 19-го тура серии A на стадионе «Адриатико».

На 15-й минуте форвард Джанлука Капрари вывел вперед хозяев поля. «Фиорентина» отыгралась только после перерыва благодаря голу испанца Кристиана Тельо. А на последней минуте основного времени игры бывший полузащитник «Барселоны» принес «фиалкам» три очка.

Благодаря победе «Фиорентина» сравнялась с «Миланом» по очкам, а по дополнительным показателям поднялась на седьмое место. При этом у «россонери» остается игра в запасе.

«Пескара» продлила свою безвыигрышную серию в чемпионате, которая теперь составляет 20 матчей, и остается на последнем месте в таблице с девятью очками.

Следующий матч в рамках 23-го тура «Фиорентина» сыграет 7 февраля в гостях с «Ромой» на «Стадио Олимпико». Двумя днями ранее «Пескара» примет «Лацио».

Серия A

Перенесенный матч 19-го тура

Матч

Пескара - Фиорентина - 1:2 (1:0)

Голы

Капрари 15 (1:0). Тельо 69 (1:1). Тельо 90 (1:2).

Состав

Пескара: Бизарри, Дьомбер, Крешенци, Зампано (Брюгман, 71), Бираги, Стендардо, Бенали, Мемушай, Бруно, Капрари (Кастаньос, 80), Баэбек (Черри, 75)

Фиорентина: Спортиелло, Де Майо, Томович (Кьеза, 46), Оливейра, Весино, Бадель (Кристофоро, 84), Иличич, Санчес Морено, Валеро, Бабакар (Сальседо, 90), Тельо

Предупреждения:

Бенали, 34; Бираги, 53; Дьомбер, 54; Бруно, 57 - Томович, 17; Весино, 38; Бадель, 50

Судья:

Кармин Руссо (Италия)

Место и дата

01 февраля 22:45, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция

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