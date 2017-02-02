Тельо принес «Фиорентине» победу над «Пескарой»

«Фиорентина» одержала волевую победу над «Пескарой» (2:1) в перенесенном матче 19-го тура серии A на стадионе «Адриатико».

На 15-й минуте форвард Джанлука Капрари вывел вперед хозяев поля. «Фиорентина» отыгралась только после перерыва благодаря голу испанца Кристиана Тельо. А на последней минуте основного времени игры бывший полузащитник «Барселоны» принес «фиалкам» три очка.

Благодаря победе «Фиорентина» сравнялась с «Миланом» по очкам, а по дополнительным показателям поднялась на седьмое место. При этом у «россонери» остается игра в запасе.

«Пескара» продлила свою безвыигрышную серию в чемпионате, которая теперь составляет 20 матчей, и остается на последнем месте в таблице с девятью очками.

Следующий матч в рамках 23-го тура «Фиорентина» сыграет 7 февраля в гостях с «Ромой» на «Стадио Олимпико». Двумя днями ранее «Пескара» примет «Лацио».

Серия A

Перенесенный матч 19-го тура