Тельо принес «Фиорентине» победу над «Пескарой»
«Фиорентина» одержала
волевую победу над «Пескарой» (2:1) в перенесенном матче 19-го тура серии A на стадионе «Адриатико».
На 15-й минуте форвард Джанлука Капрари вывел вперед хозяев поля. «Фиорентина» отыгралась только после перерыва благодаря голу испанца Кристиана Тельо. А на последней минуте основного времени игры бывший полузащитник «Барселоны» принес «фиалкам» три очка.
Благодаря победе «Фиорентина» сравнялась с «Миланом» по очкам, а по дополнительным показателям поднялась на седьмое место. При этом у «россонери» остается игра в запасе.
«Пескара» продлила свою безвыигрышную серию в чемпионате, которая теперь составляет 20 матчей, и остается на последнем месте в таблице с девятью очками.
Следующий матч в рамках 23-го тура «Фиорентина» сыграет 7 февраля в гостях с «Ромой» на «Стадио Олимпико». Двумя днями ранее «Пескара» примет «Лацио».
Серия A
Перенесенный матч 19-го тура
Матч
Пескара - Фиорентина - 1:2 (1:0)
Голы
Капрари 15 (1:0). Тельо 69 (1:1). Тельо 90 (1:2).
Состав
Пескара: Бизарри, Дьомбер, Крешенци, Зампано (Брюгман, 71), Бираги, Стендардо, Бенали, Мемушай, Бруно, Капрари (Кастаньос, 80), Баэбек (Черри, 75)
Фиорентина: Спортиелло, Де Майо, Томович (Кьеза, 46), Оливейра, Весино, Бадель (Кристофоро, 84), Иличич, Санчес Морено, Валеро, Бабакар (Сальседо, 90), Тельо
Предупреждения:
Бенали, 34; Бираги, 53; Дьомбер, 54; Бруно, 57 - Томович, 17; Весино, 38; Бадель, 50
Судья:
Кармин Руссо (Италия)
Место и дата
01 февраля 22:45, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция