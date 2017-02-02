«Барселона» победила «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании

«Барселона» одержала победу над «Атлетико» (2:1) в первом матче ½ финала Кубка Испании на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.

В первом тайме каталонцы забили два безответных гола. На 7-й минуте счет открыл уругваец Луис Суарес, а на 33-й минуте преимущество «Барселоны» удвоил аргентинец Лионель Месси. Во втором тайме француз Антуан Гризманн отыграл один гол.

Ответный матч пройдет 7 февраля на «Ноу Камп». Добавим, что 26 февраля «Барселона» снова сыграет на «Висенте Кальдерон» в матче 24-го тура примеры.

В другом полуфинале Кубка Испании «Сельта» и «Алавес» проведут в четверг первый матч в Виго.

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½ финала

1-й матч

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча