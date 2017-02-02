«Барселона» победила «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании
«Барселона» одержала
победу над «Атлетико» (2:1) в первом матче ½ финала Кубка Испании на стадионе «Висенте
Кальдерон» в Мадриде.
В первом тайме каталонцы забили два безответных гола. На 7-й минуте счет открыл уругваец Луис Суарес, а на 33-й минуте преимущество «Барселоны» удвоил аргентинец Лионель Месси. Во втором тайме француз Антуан Гризманн отыграл один гол.
Ответный матч пройдет 7 февраля на «Ноу Камп». Добавим, что 26 февраля «Барселона» снова сыграет на «Висенте Кальдерон» в матче 24-го тура примеры.
В другом полуфинале Кубка Испании «Сельта» и «Алавес» проведут в четверг первый матч в Виго.
Кубок Испании
½ финала
1-й матч
Матч
Атлетико - Барселона - 1:2 (0:2)
Голы
Суарес Л. 7 (0:1). Месси 33 (0:2). Гризманн 60 (1:2).
Состав
Атлетико: Мойя, Годин, Врсалько (Торрес, 46), Хуанфран, Луис, Савич, Коке, Габи, Карраско (Гамейро, 71), Сауль (Гайтан, 60), Гризманн
Барселона: Силлессен, Пике, Умтити, Альба, Гомеш (Рафинья, 73), Маскерано, Роберто, Ракитич (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси, Неймар
Предупреждения:
Сауль, 32; Савич, 38; Гризманн, 75; Габи, 84; Хуанфран, 90 - Неймар, 64; Месси, 90; Маскерано, 90
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
01 февраля 23:00, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча