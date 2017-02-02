«Манчестер Юнайтед» не смог обыграл «Халл Сити»
«Манчестер Юнайтед»
сыграл вничью с «Халл Сити» (0:0) в матче 23-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд
Траффорд».
Команда Жозе Моуринью не смогла забить ни одного гола впервые с 29 октября, когда также дома завершила безголевой ничьей матч с «Бернли».
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» и «Халл» провели третий матч за месяц. Ранее команды сыграли дважды в полуфинале Кубка лиги. 10 января на «Олд Траффорд» хозяева были сильнее (2:0), а ровно неделю назад «тигры» взяли дома реванш (2:1), но по сумме двух матчей в финал вышел «Манчестер Юнайтед».
Добавим, что бывший форвард «Локомотива» Умар Ниасс вышел в стартовом составе «Халла», получил желтую карточку и был заменен на 69-й минуте.
«Манчестер Юнайтед» не смог приблизиться к первой четверке и отстает на четыре очка от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», оставаясь на шестом месте.
В 24-м туре 5 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Лестером».
Премьер-лига
23-й тур
Матч
Манчестер Юнайтед - Халл Сити - 0:0
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд, Джонс (Смоллинг, 55), Рохо, Погба, Валенсия, Кэррик (Руни, 46), Мхитарян (Мата, 62), Эррера, Ибрагимович, Рэшфорд
Халл Сити: Якупович, Тимон (Раноккиа, 66), Доусон, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Эвандро (Эль Абделлауэ, 72), Маркович, Клукас, Мейлер, Ниасс (Эрнандес, 69)
Предупреждения:
Руни, 84 - Ниасс, 13; Клукас, 79; Маркович, 81; Мейлер, 89
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
01 февраля 23:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция