«Манчестер Юнайтед» не смог обыграл «Халл Сити»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Халл Сити» (0:0) в матче 23-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».

Команда Жозе Моуринью не смогла забить ни одного гола впервые с 29 октября, когда также дома завершила безголевой ничьей матч с «Бернли».

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» и «Халл» провели третий матч за месяц. Ранее команды сыграли дважды в полуфинале Кубка лиги. 10 января на «Олд Траффорд» хозяева были сильнее (2:0), а ровно неделю назад «тигры» взяли дома реванш (2:1), но по сумме двух матчей в финал вышел «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что бывший форвард «Локомотива» Умар Ниасс вышел в стартовом составе «Халла», получил желтую карточку и был заменен на 69-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» не смог приблизиться к первой четверке и отстает на четыре очка от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», оставаясь на шестом месте.

В 24-м туре 5 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Лестером».

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23-й тур