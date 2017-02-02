Египет стал первым финалистом Кубка Африки
Сборная Египта вышла
в финал Кубка Африки, победив сборную Буркина-Фасо в серии пенальти (1:1, по
пенальти – 4:3).
Первый полуфинал турнира в Габоне прошел в Либревиле. Счет в матче на 66-й минуте открыл полузащитник «Ромы» Мохаммед Салах. Но уже через семь минут команда Буркина-Фасо отыгралась. Гол забил форвард Аристид Бансе, в 2016 году выступавший в чемпионате Латвии за «Ригу». Отметим, что голевая передача на счету полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе.
В итоге финалист определился в серии пенальти, во время которой на одну ошибку больше сделали игроки Буркина-Фасо. Решающий пенальти не забил форвард «Аякса» Бертран Траоре.
Второй полуфинал, в котором сыграют Камерун и Гана, пройдет в четверг во Франсвиле.
Добавим, что матч за третье место состоится в субботу, а финал – в воскресенье.
Либревиль (Габон)
Кубок Африки
Плей-офф
½ финала
Матч
Буркина-Фасо - Египет - 1:1 (0:0)
Голы
Салах М. 65 (0:1). Банче 73 (1:1).
Состав
Буркина-Фасо: Куаку, Яго, Дайо, Кулибали, Коне, Каборе, Туре, Накулма, Траоре А. (Диавара, 80), Траоре Б., Банче (Траоре А., 102)
Египет: Эль-Хадари, Габр, Хегази, Фатхи, Хамед, Хассан М. (Варда, 74), Абдельмонейм (Собхи, 85), Аль-Мухаммади (Габер, 106), Салах М., Салах И., Эль-Саид
Предупреждения:
Траоре Б., 86; Яго, 98 - Фатхи, 40; Хассан М., 54
Судья:
Маланг Дьедиу (Сенегал)
Место и дата
01 февраля 22:00, Стад д'Ангондье, Онлайн-трансляция