Египет стал первым финалистом Кубка Африки

Сборная Египта вышла в финал Кубка Африки, победив сборную Буркина-Фасо в серии пенальти (1:1, по пенальти – 4:3).

Первый полуфинал турнира в Габоне прошел в Либревиле. Счет в матче на 66-й минуте открыл полузащитник «Ромы» Мохаммед Салах. Но уже через семь минут команда Буркина-Фасо отыгралась. Гол забил форвард Аристид Бансе, в 2016 году выступавший в чемпионате Латвии за «Ригу». Отметим, что голевая передача на счету полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе.

В итоге финалист определился в серии пенальти, во время которой на одну ошибку больше сделали игроки Буркина-Фасо. Решающий пенальти не забил форвард «Аякса» Бертран Траоре.

Второй полуфинал, в котором сыграют Камерун и Гана, пройдет в четверг во Франсвиле.

Добавим, что матч за третье место состоится в субботу, а финал – в воскресенье.

Либревиль (Габон)

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