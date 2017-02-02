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«Сток Сити» и «Эвертон» сыграли вничью

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«Сток Сити» и «Эвертон» завершили вничью (1:1) матч 23-го тура премьер-лиги на «Бет365 Стэдиум».

На седьмой минуте форвард Питер Крауч забил свой четвертый гол в чемпионате и вывел хозяев вперед. «Ириски» отыгрались на 39-й минуте после автогола защитника Райана Шоукросса.

«Сток Сити» набрал 29-е очко и обошел в турнирной таблице «Бернли», поднявшись на девятое место. «Эвертон» остается седьмым и по-прежнему отстает на пять очков от «Манчестер Юнайтед», который не смог обыграть «Халл Сити».

В 24-м туре 4 февраля «Эвертон» примет «Борнмут» на «Гудисон Парк», а «Сток Сити» в этот же день сыграет в гостях с «Вест Бромвичем».

Премьер-лига

23-й тур

Матч

Сток Сити - Эвертон - 1:1 (1:1)

Голы

Крауч 7 (1:0). Шоукросс 41 (1:1 - автогол).

Состав

Сток Сити: Грант, Шоукросс, Бардсли, Питерс, Мартинс Инди, Адам, Уилан, Афеллай, Аллен (Бераино, 67), Крауч, Арнаутович (Нгой, 89)

Эвертон: Роблес, Коулмэн, Бэйнс, Уильямс, Дэвис, Холгейт (МакКарти, 46), Мори, Миральяс (Лукман, 70), Баркли, Шнайдерлин, Лукаку

Предупреждения:

Бардсли, 81 - нет

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

01 февраля 23:00, Британия, Онлайн-трансляция

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