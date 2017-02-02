«Сток Сити» и «Эвертон» сыграли вничью

«Сток Сити» и «Эвертон» завершили вничью (1:1) матч 23-го тура премьер-лиги на «Бет365 Стэдиум».

На седьмой минуте форвард Питер Крауч забил свой четвертый гол в чемпионате и вывел хозяев вперед. «Ириски» отыгрались на 39-й минуте после автогола защитника Райана Шоукросса.

«Сток Сити» набрал 29-е очко и обошел в турнирной таблице «Бернли», поднявшись на девятое место. «Эвертон» остается седьмым и по-прежнему отстает на пять очков от «Манчестер Юнайтед», который не смог обыграть «Халл Сити».

В 24-м туре 4 февраля «Эвертон» примет «Борнмут» на «Гудисон Парк», а «Сток Сити» в этот же день сыграет в гостях с «Вест Бромвичем».

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23-й тур