«Сток Сити» и «Эвертон» сыграли вничью
«Сток Сити» и «Эвертон»
завершили вничью (1:1) матч 23-го тура премьер-лиги на «Бет365 Стэдиум».
На седьмой минуте форвард Питер Крауч забил свой четвертый гол в чемпионате и вывел хозяев вперед. «Ириски» отыгрались на 39-й минуте после автогола защитника Райана Шоукросса.
«Сток Сити» набрал 29-е очко и обошел в турнирной таблице «Бернли», поднявшись на девятое место. «Эвертон» остается седьмым и по-прежнему отстает на пять очков от «Манчестер Юнайтед», который не смог обыграть «Халл Сити».
В 24-м туре 4 февраля «Эвертон» примет «Борнмут» на «Гудисон Парк», а «Сток Сити» в этот же день сыграет в гостях с «Вест Бромвичем».
Премьер-лига
23-й тур
Матч
Сток Сити - Эвертон - 1:1 (1:1)
Голы
Крауч 7 (1:0). Шоукросс 41 (1:1 - автогол).
Состав
Сток Сити: Грант, Шоукросс, Бардсли, Питерс, Мартинс Инди, Адам, Уилан, Афеллай, Аллен (Бераино, 67), Крауч, Арнаутович (Нгой, 89)
Эвертон: Роблес, Коулмэн, Бэйнс, Уильямс, Дэвис, Холгейт (МакКарти, 46), Мори, Миральяс (Лукман, 70), Баркли, Шнайдерлин, Лукаку
Предупреждения:
Бардсли, 81 - нет
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
01 февраля 23:00, Британия, Онлайн-трансляция