Гол Тотти принес «Роме» победу над «Чезеной» в Кубке Италии
«Рома» стала
заключительным полуфиналистом Кубка Италии. В ¼ финала столичная команда
вырвала победу у «Чезены» (2:1) на «Стадио Олимпико».
На 68-й минуте босниец Эдин Джеко забил первый гол в матче. «Чезена», которая является аутсайдером серии B, отыгралась через пять минут благодаря точному удару вышедшего на замену полузащитника Луки Гарритано.
В итоге победу хозяевам принес форвард Франческо Тотти,
реализовавший пенальти на 90-й минуте. Отметим, что 40-летний капитан «Ромы»
провел полный матч впервые с 8 декабря.
Таким образом, «Рома» вышла в полуфинал, где ее соперником станет «Лацио». Другую пару составили «Ювентус» и «Наполи».
Отметим, что в полуфиналах команды сыграют по два матча – 1 марта и 5 апреля. Финал Кубка Италии запланирован на 2 июля.
Кубок Италии
¼ финала
Матч
Голы
Джеко 68 (1:0). Гарритано 73 (1:1). Тотти 90 (2:1 - пен.).
Состав
Рома: Алисон, Жуан (Наингголан, 46), Руй, Рюдигер, Манолас, Бруно Перес, Строотман, Паредес, Эль-Шаарави (Эмерсон, 82), Перотти (Джеко, 21), Тотти
Чезена: Альярди, Бальцано, Ренцетти, Пертиконе, Риджоне, Лиджи, Витале, Родригес (Панико, 86), Лариби (Гарритано, 57), Коне, Чано (Кокко, 73)
Предупреждения:
Манолас, 90 - Лариби, 44; Гарритано, 69; Родригес, 84
Судья:
Фабио Мареска (Италия)
Место и дата
01 февраля 23:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция