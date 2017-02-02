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Гол Тотти принес «Роме» победу над «Чезеной» в Кубке Италии

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«Рома» стала заключительным полуфиналистом Кубка Италии. В ¼ финала столичная команда вырвала победу у «Чезены» (2:1) на «Стадио Олимпико».

На 68-й минуте босниец Эдин Джеко забил первый гол в матче. «Чезена», которая является аутсайдером серии B, отыгралась через пять минут благодаря точному удару вышедшего на замену полузащитника Луки Гарритано.

В итоге победу хозяевам принес форвард Франческо Тотти, реализовавший пенальти на 90-й минуте. Отметим, что 40-летний капитан «Ромы» провел полный матч впервые с 8 декабря.

Таким образом, «Рома» вышла в полуфинал, где ее соперником станет «Лацио». Другую пару составили «Ювентус» и «Наполи».

Отметим, что в полуфиналах команды сыграют по два матча – 1 марта и 5 апреля. Финал Кубка Италии запланирован на 2 июля.

Кубок Италии

¼ финала

Матч

Рома - Чезена - 2:1 (0:0)

Голы

Джеко 68 (1:0). Гарритано 73 (1:1). Тотти 90 (2:1 - пен.).

Состав

Рома: Алисон, Жуан (Наингголан, 46), Руй, Рюдигер, Манолас, Бруно Перес, Строотман, Паредес, Эль-Шаарави (Эмерсон, 82), Перотти (Джеко, 21), Тотти

Чезена: Альярди, Бальцано, Ренцетти, Пертиконе, Риджоне, Лиджи, Витале, Родригес (Панико, 86), Лариби (Гарритано, 57), Коне, Чано (Кокко, 73)

Предупреждения:

Манолас, 90 - Лариби, 44; Гарритано, 69; Родригес, 84

Судья:

Фабио Мареска (Италия)

Место и дата

01 февраля 23:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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