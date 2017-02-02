Гол Тотти принес «Роме» победу над «Чезеной» в Кубке Италии

«Рома» стала заключительным полуфиналистом Кубка Италии. В ¼ финала столичная команда вырвала победу у «Чезены» (2:1) на «Стадио Олимпико».

На 68-й минуте босниец Эдин Джеко забил первый гол в матче. «Чезена», которая является аутсайдером серии B, отыгралась через пять минут благодаря точному удару вышедшего на замену полузащитника Луки Гарритано.

В итоге победу хозяевам принес форвард Франческо Тотти, реализовавший пенальти на 90-й минуте. Отметим, что 40-летний капитан «Ромы» провел полный матч впервые с 8 декабря.



Таким образом, «Рома» вышла в полуфинал, где ее соперником станет «Лацио». Другую пару составили «Ювентус» и «Наполи».

Отметим, что в полуфиналах команды сыграют по два матча – 1 марта и 5 апреля. Финал Кубка Италии запланирован на 2 июля.

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¼ финала