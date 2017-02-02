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«ПСЖ» разгромил «Ренн» в Кубке Франции, Дракслер сделал дубль

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«Пари Сен-Жермен» одержал крупную победу над «Ренном» (4:0) в 1/16 финала Кубка Франции.

Дубль в матче сделал немец Юлиан Дракслер, на счету которого теперь четыре гола в пяти играх за французский клуб. Еще два мяча забили бразилец Лукас Моура и полузащитник Хатем Бен Арфа.

После этого матча стали известны все участники 1/8 финала Кубка Франции. Отметим, что до этой стадии дошли сразу два представителя четвертого по силе французского дивизиона – «Кевийи» и «Фрежюс Сен-Рафаэль». Пары 1/8 финала определятся в результате жеребьевки, матчи запланированы на 1 марта.

Кубок Франции

1/16 финала

«Ренн» – «ПСЖ» – 0:4 (0:2)

Голы: Дракслер, 27, 68. Лукас Моура, 38. Бен Арфа, 90.

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