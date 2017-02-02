«ПСЖ» разгромил «Ренн» в Кубке Франции, Дракслер сделал дубль
«Пари Сен-Жермен»
одержал крупную победу над «Ренном» (4:0) в 1/16 финала Кубка Франции.
Дубль в матче сделал немец Юлиан Дракслер, на счету которого теперь четыре гола в пяти играх за французский клуб. Еще два мяча забили бразилец Лукас Моура и полузащитник Хатем Бен Арфа.
После этого матча стали известны все участники 1/8 финала Кубка Франции. Отметим, что до этой стадии дошли сразу два представителя четвертого по силе французского дивизиона – «Кевийи» и «Фрежюс Сен-Рафаэль». Пары 1/8 финала определятся в результате жеребьевки, матчи запланированы на 1 марта.
Кубок Франции
1/16 финала
«Ренн» – «ПСЖ» – 0:4
(0:2)
Голы: Дракслер, 27, 68. Лукас Моура, 38. Бен Арфа, 90.
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