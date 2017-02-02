Мария Шарапова: Прилетела в Россиию и заказала борщ, пельмени и салат оливье

Российская теннисистка Мария Шарапова стала гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

– Чувствую себя отлично. Прилетела вчера поздно вечером. Заказала все меню в рум-сервис, все съела и сегодня как-то влезла в платье.

– Вы же не заказываете бургеры, картошку…

– Я заказала и борщ, и пельмени, и салат оливье и все сама съела. Мне было так хорошо. Я же так редко бываю на родине. На Православное Рождество мы с мамой готовили разные салатики. Я же хоть что-то умею делать, кроме как в теннис играть.

– А что вы еще умеете?

– Я училась в Гарварде несколько недель (смеется). По короткому плану. Самое лучшее – это короткий план в Гарварде.

– И чему вы там научились?

– Ну вот, выпускаю конфеты в России.

– Что еще умеете?

– Я умею очень хорошо отдыхать. Я никогда в жизни не знала, что делать с таким временем. У меня было 12 месяцев, чтобы посидеть, хорошо подумать, почитать. Я пишу свою книгу – выходит в сентябре. Сначала на английском, потом переведем.

– Вы же много путешествовали. Где вы побывали, где не были до этого?

– В Хорватии. Там было здорово. Я там была в отпуске. Вообще, я никогда не была в Лондоне как турист. Обычно я приезжаю на Уимблдон, три недели провожу там и ничего не вижу.

– Что вам понравилось в Лондоне?

– Если честно, немного. В Хорватии мне очень понравилось. Там тепло. Новый год провела на Гавайях. У меня наконец-то был Новый год.

– Что вы делаете, когда с вами хотят сфотографироваться?

– А я тоже со всеми люблю фотографироваться. Бывает, конечно, кушаешь с кем-то, и неудобно. Но все-таки когда кто-то к тебе подходит и просит автограф или сфотографироваться, я понимаю, как это важно, даже если это всего на 30 секунд.

Еще я занималась боксом. Мне надо было как-то поддерживать физическую форму. Потому что сидеть и кушать борщ целый день… Мне же в апреле надо в бой, тренироваться, играть.

– Когда вы занимаетесь боксом, вы представляете себе кого-то конкретно?

– В это время – да. Много кого (смеется).