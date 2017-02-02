Габриэл Жезус: Процесс адаптации в Англии проходит здорово

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус рассказал о впечатлениях после матча 23-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (4:0), в котором он забил свой первый гол в составе «горожан».

«Я очень рад. Я очень ждал свой первый гол за клуб. Я также доволен, что сделал голевую передачу и могу помогать команде разными способами.



Процесс адаптации проходит здорово. Партнеры и клуб помогают мне, так что я могу думать только о футболе», – приводит BBC слова Жезуса.

19-летний бразилец перешел в «Манчестер Сити» из «Палмейраса». 21 января он дебютировал в команде, выйдя на замену в матче с «Тоттенхэмом» (2:2), после чего отметился голевой передачей в игре на Кубок Англии с «Кристал Пэлас» (3:0).

Напомним, Габриэл Жезус забил третий гол команды в ворота «Вест Хэма», а перед этим ассистировал бельгийцу Кевину де Брюйне, который открыл счет в матче.