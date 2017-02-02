Габриэл Жезус: Процесс адаптации в Англии проходит здорово
Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус рассказал о впечатлениях после матча 23-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (4:0), в котором он забил свой первый гол в составе «горожан».
«Я очень рад. Я очень ждал свой первый гол за клуб. Я также
доволен, что сделал голевую передачу и могу помогать команде разными способами.
Процесс адаптации проходит здорово. Партнеры и клуб помогают мне, так что я могу думать только о футболе», – приводит BBC слова Жезуса.
19-летний бразилец перешел в «Манчестер Сити» из «Палмейраса». 21 января он дебютировал в команде, выйдя на замену в матче с «Тоттенхэмом» (2:2), после чего отметился голевой передачей в игре на Кубок Англии с «Кристал Пэлас» (3:0).
Напомним, Габриэл Жезус забил третий гол команды в ворота «Вест Хэма», а перед этим ассистировал бельгийцу Кевину де Брюйне, который открыл счет в матче.
Матч
Вест Хэм - Манчестер Сити - 0:4 (0:3)
Голы
де Брюйне 17 (0:1). Силва 21 (0:2). Габриэл 39 (0:3). Туре 66 (0:4 - пен.).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Байрэм, Фонте, Крессуэлл, Антонио, Фегули (Фернандес, 64), Ноубл, Лансини, Обьянг (Снодграсс, 64), Кэрролл (Флетчер, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Отаменди, Стоунз, Коларов, Санья, Туре, де Брюйне (Фернандиньо, 68), Сане, Силва (Делф, 80), Стерлинг (Агуэро, 73), Габриэл
Предупреждения:
Обьянг, 19; Лансини, 25; Кэрролл, 72 - Габриэл, 19; де Брюйне, 44; Стерлинг, 60
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
01 февраля 22:45, Аптон Парк, Онлайн-трансляция