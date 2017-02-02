Хосеп Гвардиола: С «Вест Хэмом» играл Кабальеро, в следующий раз, возможно, выберу Браво

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 23-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (4:0) высказался о первом голе бразильца Габриэла Жезуса и объяснил, почему место в воротах занял аргентинец Вилли Кабальеро.

«Мы показали отличный высокий прессинг и были очень агрессивны без мяча. Габриэл Жезус – боец с голевым чутьем. К тому же, он хорош и в подыгрыше.

Сегодня мы играли в атаке с тремя игроками, средний возраст которых 20 лет. Эти игроки – будущее клуба. У Лероя Сане были трудности в начале, но сейчас он освоился. Они будут важными игроками в следующие несколько лет.

Я уверен в обоих вратарях. Сегодня я решил выбрать Вилли. В другой день, возможно, будет играть Браво. Кто займет место в воротах в матче с «Суонси»? Сейчас я хочу насладиться победой, а о следующей игре подумаю завтра», – приводит BBC слова Гвардиолы.

Напомним, голы в матче с «Вест Хэмом» забили Кевин де Брюйне, Давид Силва, Габриэл Жезус и Яя Туре.

«Манчестер Сити» набрал 46 очков и сравнялся с «Ливерпулем», который занимает четвертое место. На одно очко больше у «Тоттенхэма» и «Арсенала».

В 24-м туре 5 февраля «горожане» примут «Суонси».