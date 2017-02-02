Хосеп Гвардиола: С «Вест Хэмом» играл Кабальеро, в следующий раз, возможно, выберу Браво
Главный тренер «Манчестер
Сити» Хосеп Гвардиола после матча 23-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (4:0)
высказался о первом голе бразильца Габриэла Жезуса и объяснил, почему место в
воротах занял аргентинец Вилли Кабальеро.
«Мы показали отличный высокий прессинг и были очень агрессивны без мяча. Габриэл Жезус – боец с голевым чутьем. К тому же, он хорош и в подыгрыше.
Сегодня мы играли в атаке с тремя игроками, средний возраст которых 20 лет. Эти игроки – будущее клуба. У Лероя Сане были трудности в начале, но сейчас он освоился. Они будут важными игроками в следующие несколько лет.
Я уверен в обоих вратарях. Сегодня я решил выбрать Вилли. В другой день, возможно, будет играть Браво. Кто займет место в воротах в матче с «Суонси»? Сейчас я хочу насладиться победой, а о следующей игре подумаю завтра», – приводит BBC слова Гвардиолы.
Напомним, голы в матче с «Вест Хэмом» забили Кевин де Брюйне, Давид Силва, Габриэл Жезус и Яя Туре.
«Манчестер Сити» набрал 46 очков и сравнялся с «Ливерпулем», который занимает четвертое место. На одно очко больше у «Тоттенхэма» и «Арсенала».
В 24-м туре 5 февраля «горожане» примут «Суонси».
Матч
Вест Хэм - Манчестер Сити - 0:4 (0:3)
Голы
де Брюйне 17 (0:1). Силва 21 (0:2). Габриэл 39 (0:3). Туре 66 (0:4 - пен.).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Байрэм, Фонте, Крессуэлл, Антонио, Фегули (Фернандес, 64), Ноубл, Лансини, Обьянг (Снодграсс, 64), Кэрролл (Флетчер, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Отаменди, Стоунз, Коларов, Санья, Туре, де Брюйне (Фернандиньо, 68), Сане, Силва (Делф, 80), Стерлинг (Агуэро, 73), Габриэл
Предупреждения:
Обьянг, 19; Лансини, 25; Кэрролл, 72 - Габриэл, 19; де Брюйне, 44; Стерлинг, 60
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
01 февраля 22:45, Аптон Парк, Онлайн-трансляция