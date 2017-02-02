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Жозе Моуринью: Я не критикую игру «Халл Сити», они борются за выживание

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Халл Сити» (0:0) в матче 23-го тура премьер-лиги на «Олд Траффорд».

«Мы не забили. Без забитых голов невозможно победить. Их голкипер провел хороший матч.

Нам нужно было забивать. Нам нужно было больше игрового времени. Когда ты играешь 35-40 минут в каждом из таймов – это много. Думаю, игроки «Халл Сити» пытались понять, как много им будет позволять арбитр и как далеко это может зайти.

Они получили то, что хотели, и чувствовали себя комфортно. Я не критикую их – они борются за выживание, и каждое очко на вес золота.

Если вы не понимаете футбол, вам лучше не брать в руки микрофон», – приводит BBC слова Моуринью.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» упустил возможность сократить отставание от первой четверки. Команда Жозе Моуринью остается на шестом месте, имея на четыре очка меньше «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Матч

Манчестер Юнайтед - Халл Сити - 0:0

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд, Джонс (Смоллинг, 55), Рохо, Погба, Валенсия, Кэррик (Руни, 46), Мхитарян (Мата, 62), Эррера, Ибрагимович, Рэшфорд

Халл Сити: Якупович, Тимон (Раноккиа, 66), Доусон, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Эвандро (Эль Абделлауэ, 72), Маркович, Клукас, Мейлер, Ниасс (Эрнандес, 69)

Предупреждения:

Руни, 84 - Ниасс, 13; Клукас, 79; Маркович, 81; Мейлер, 89

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

01 февраля 23:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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