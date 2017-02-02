Славен Билич: При счете 0:3 более вероятно, что пропустишь еще, чем начнешь отыгрываться
Главный тренер «Вест
Хэма» Славен Билич оценил игру команды в матче 23-го тура премьер-лиги с «Манчестер
Сити» (0:4) на Олимпийском стадионе в Лондоне.
«Я разочарован. Мы допустили грубые ошибки, когда нам забивали первый и третий голы. Если теряешь мяч в таких местах, как это сделали мы, жди наказания.
А при счете 0:3 трудно играть с «Манчестер Сити». Есть надежда, что один ответный мяч перевернет игру. Но более вероятно, что ты пропустишь еще от уверенного в себе соперника.
Это тяжелое поражение, но мы не должны позволить, чтобы оно сильно сказалось на нас. Нам нужно реабилитироваться, как мы это сделали после поражения в Кубке Англии.
У нас хорошая команда. С завтрашнего дня мы начнем готовиться к следующему матчу. Нам нужно сохранять позитив, чтобы снова начать побеждать», – приводит BBC слова Билича.
Напомним, 6 января «Вест Хэм» потерпел еще более крупное поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в Кубке Англии.
В 24-м туре 4 февраля «молотобойцы» сыграют в гостях с «Саутгемптоном».
Матч
Вест Хэм - Манчестер Сити - 0:4 (0:3)
Голы
де Брюйне 17 (0:1). Силва 21 (0:2). Габриэл 39 (0:3). Туре 66 (0:4 - пен.).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Байрэм, Фонте, Крессуэлл, Антонио, Фегули (Фернандес, 64), Ноубл, Лансини, Обьянг (Снодграсс, 64), Кэрролл (Флетчер, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Отаменди, Стоунз, Коларов, Санья, Туре, де Брюйне (Фернандиньо, 68), Сане, Силва (Делф, 80), Стерлинг (Агуэро, 73), Габриэл
Предупреждения:
Обьянг, 19; Лансини, 25; Кэрролл, 72 - Габриэл, 19; де Брюйне, 44; Стерлинг, 60
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
01 февраля 22:45, Аптон Парк, Онлайн-трансляция