Славен Билич: При счете 0:3 более вероятно, что пропустишь еще, чем начнешь отыгрываться

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич оценил игру команды в матче 23-го тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:4) на Олимпийском стадионе в Лондоне.

«Я разочарован. Мы допустили грубые ошибки, когда нам забивали первый и третий голы. Если теряешь мяч в таких местах, как это сделали мы, жди наказания.

А при счете 0:3 трудно играть с «Манчестер Сити». Есть надежда, что один ответный мяч перевернет игру. Но более вероятно, что ты пропустишь еще от уверенного в себе соперника.

Это тяжелое поражение, но мы не должны позволить, чтобы оно сильно сказалось на нас. Нам нужно реабилитироваться, как мы это сделали после поражения в Кубке Англии.

У нас хорошая команда. С завтрашнего дня мы начнем готовиться к следующему матчу. Нам нужно сохранять позитив, чтобы снова начать побеждать», – приводит BBC слова Билича.

Напомним, 6 января «Вест Хэм» потерпел еще более крупное поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в Кубке Англии.

В 24-м туре 4 февраля «молотобойцы» сыграют в гостях с «Саутгемптоном».