«Звезда» победила «Луч», «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ»

В среду состоялись три матча в женской суперлиге.

В Звенигороде подмосковная «Звезда» прервала серию из трех поражений и обыграла «Луч» (25:22). У хозяев самой результативной стала капитан Виктория Климацева (пять голов), в составе столичной команды семь точных бросков нанесла Екатерина Юрина.

Лидер турнира «Ростов-Дон» на своей площадке уверенно победил «Ставрополье-СКФУ» (42:21). Виктория Борщенко показала стопроцентную точность, реализовав семь бросков из семи.

Наконец, «Кубань» была сильнее «Университета» (35:20).

Суперлига

Женщины

«Звезда» (Московская область) – «Луч» (Москва) – 25:22 (12:11)

«Звезда»: Тиханова (5/14), Шулега (4/16); Н. Иванова, Закордонская (2), Винюкова (4, 4 мин), Климанцева (5, 2 мин), Егорова (4), Листопад (3), Курбанова (1, 4 мин), Никитина, Алексеева (2), Илларионова (1), Дудина, Амельченко (1, 2 мин), Шукалова (2).

«Луч»: Лагина (9/32), Соколова (0/1), Лагуткина (0/1); Бойкова (1), Юрина (7, 2 мин), Ершова, Садакова (2, 4 мин), Борисова, Мухина, Е. Иванова, Пантус (5), Атькова (3), Матлашова (3), Бурова, Дорошенко (1).

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) – 42:21 (20:12)

«Кубань» (Краснодар) – «Университет» (Ижевск) – 35:20 (17:10)

Турнирное положение: 1. «Ростов-Дон» – 26 очков (13 игр). 2. «Астраханочка» – 24 (14). 3. «Лада» – 22 (12). 4. «Кубань» – 18 (12). 5. «Звезда» – 14 (13). 6. «Динамо-Синара» – 13 (12). 7. «Ставрополье-СКФУ» – 8 (13). 8. «Луч» – 7 (14). 9. «АГУ-Адыиф» – 7 (13). 10. «Университет» – 5 (13). 11. «Уфа-Алиса» – 0 (14).