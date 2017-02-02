Крауч забил сотый гол в премьер-лиге
Гол в ворота
«Эвертона» (1:1) стал для форварда «Сток Сити» Питера Крауча сотым в
премьер-лиге.
36-летний нападающий открыл счет в матче 23-го тура на седьмой минуте после передачи австрийца Марко Арнаутовича.
«Здорово, что я забил сотый гол и сделал это так быстро. Не хотел, чтобы ожидание затягивалось на несколько матчей», – прокомментировал Крауч свое достижение.
Отметим, что свой первый гол в нынешнем чемпионате Крауч забил 31 декабря в матче с «Челси». А в четырех играх премьер-лиги в новом году на счету форварда уже три мяча.
Добавим, что юбилейный гол Крауч отметил в своем фирменном стиле, изобразив робота.
Ранее в премьер-лиге форвард играл за «Астон Виллу» (2002-2004), «Саутгемптон» (2004-2005), «Ливерпуль» (2005-2008), «Портсмут» (2008-2009) и «Тоттенхэм» (2009-2011).
Матч
Сток Сити - Эвертон - 1:1 (1:1)
Голы
Крауч 7 (1:0). Шоукросс 41 (1:1 - автогол).
Состав
Сток Сити: Грант, Шоукросс, Бардсли, Питерс, Мартинс Инди, Адам, Уилан, Афеллай, Аллен (Бераино, 67), Крауч, Арнаутович (Нгой, 89)
Эвертон: Роблес, Коулмэн, Бэйнс, Уильямс, Дэвис, Холгейт (МакКарти, 46), Мори, Миральяс (Лукман, 70), Баркли, Шнайдерлин, Лукаку
Предупреждения:
Бардсли, 81 - нет
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
01 февраля 23:00, Британия, Онлайн-трансляция