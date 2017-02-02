Крауч забил сотый гол в премьер-лиге

Гол в ворота «Эвертона» (1:1) стал для форварда «Сток Сити» Питера Крауча сотым в премьер-лиге.

36-летний нападающий открыл счет в матче 23-го тура на седьмой минуте после передачи австрийца Марко Арнаутовича.

«Здорово, что я забил сотый гол и сделал это так быстро. Не хотел, чтобы ожидание затягивалось на несколько матчей», – прокомментировал Крауч свое достижение.

Отметим, что свой первый гол в нынешнем чемпионате Крауч забил 31 декабря в матче с «Челси». А в четырех играх премьер-лиги в новом году на счету форварда уже три мяча.

Добавим, что юбилейный гол Крауч отметил в своем фирменном стиле, изобразив робота.

Ранее в премьер-лиге форвард играл за «Астон Виллу» (2002-2004), «Саутгемптон» (2004-2005), «Ливерпуль» (2005-2008), «Портсмут» (2008-2009) и «Тоттенхэм» (2009-2011).