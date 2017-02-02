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Златан Ибрагимович: Некоторые сэйвы Якупович делал на камеру

Источник:  BBCКомментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал матч 23-го тура премьер-лиги с «Халл Сити» (0:0) на стадионе «Олд Траффорд» и высказался об игре голкипера «тигров» Элдина Якуповича.

«Мы очень расстроены. Это естественно, когда ты не можешь выиграть. У нас были отличные шансы забить, и мы должны были побеждать. Это игра была очень важна.

Я не помню, чтобы мы создали какие-то трудности для вратаря. Удар Маты? Это был не хороший сэйв, а плохой удар. Некоторые сэйвы он делал на камеру», – приводит BBC слова Ибрагимовича.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» не смогл забить ни одного гола впервые с 29 октября, когда также дома сыграл вничью (0:0) с «Бернли».

Матч

Манчестер Юнайтед - Халл Сити - 0:0

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд, Джонс (Смоллинг, 55), Рохо, Погба, Валенсия, Кэррик (Руни, 46), Мхитарян (Мата, 62), Эррера, Ибрагимович, Рэшфорд

Халл Сити: Якупович, Тимон (Раноккиа, 66), Доусон, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Эвандро (Эль Абделлауэ, 72), Маркович, Клукас, Мейлер, Ниасс (Эрнандес, 69)

Предупреждения:

Руни, 84 - Ниасс, 13; Клукас, 79; Маркович, 81; Мейлер, 89

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

01 февраля 23:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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