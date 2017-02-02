Златан Ибрагимович: Некоторые сэйвы Якупович делал на камеру
Форвард «Манчестер Юнайтед»
Златан Ибрагимович прокомментировал матч 23-го тура премьер-лиги с «Халл Сити»
(0:0) на стадионе «Олд Траффорд» и высказался об игре голкипера «тигров» Элдина
Якуповича.
«Мы очень расстроены. Это естественно, когда ты не можешь выиграть. У нас были отличные шансы забить, и мы должны были побеждать. Это игра была очень важна.
Я не помню, чтобы мы создали какие-то трудности для вратаря. Удар Маты? Это был не хороший сэйв, а плохой удар. Некоторые сэйвы он делал на камеру», – приводит BBC слова Ибрагимовича.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» не смогл забить ни одного гола впервые с 29 октября, когда также дома сыграл вничью (0:0) с «Бернли».
Матч
Манчестер Юнайтед - Халл Сити - 0:0
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд, Джонс (Смоллинг, 55), Рохо, Погба, Валенсия, Кэррик (Руни, 46), Мхитарян (Мата, 62), Эррера, Ибрагимович, Рэшфорд
Халл Сити: Якупович, Тимон (Раноккиа, 66), Доусон, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Эвандро (Эль Абделлауэ, 72), Маркович, Клукас, Мейлер, Ниасс (Эрнандес, 69)
Предупреждения:
Руни, 84 - Ниасс, 13; Клукас, 79; Маркович, 81; Мейлер, 89
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
01 февраля 23:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция