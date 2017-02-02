Златан Ибрагимович: Некоторые сэйвы Якупович делал на камеру

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал матч 23-го тура премьер-лиги с «Халл Сити» (0:0) на стадионе «Олд Траффорд» и высказался об игре голкипера «тигров» Элдина Якуповича.

«Мы очень расстроены. Это естественно, когда ты не можешь выиграть. У нас были отличные шансы забить, и мы должны были побеждать. Это игра была очень важна.

Я не помню, чтобы мы создали какие-то трудности для вратаря. Удар Маты? Это был не хороший сэйв, а плохой удар. Некоторые сэйвы он делал на камеру», – приводит BBC слова Ибрагимовича.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» не смогл забить ни одного гола впервые с 29 октября, когда также дома сыграл вничью (0:0) с «Бернли».