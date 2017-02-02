Гвардиола сравнил Габриэла Жезуса с арбузом
Главный тренер «Манчестер
Сити» Хосеп Гвардиола после разгрома «Вест Хэма» (4:0) в 23-м туре премьер-лиги
на Олимпийском стадионе в Лондоне высказался о новичке команды Габриэле Жезусе.
«Это как выбор арбуза. Нужно открыть, чтобы посмотреть хороший он или нет.
Но видно, что у него хороший настрой, он активен. У него есть мечта. Он хочет кем-то стать в мировом футболе», – приводит BBC слова Гвардиолы.
Напомним, 19-летний бразилец перешел в «Манчестер Сити» из «Палмейраса» за 27 миллионов фунтов. Причем клубы договорились о трансфере еще летом, но до конца 2016 года Габриэл Жезус играл в Бразилии.
Он дебютировал в команде 21 января, выйдя на замену в матче с «Тоттенхэмом» (2:2), после чего отметился голевой передачей в игре на Кубок Англии с «Кристал Пэлас» (3:0). А в матче с «Вест Хэмом» Жезус забил свой первый гол за «горожан».
Матч
Вест Хэм - Манчестер Сити - 0:4 (0:3)
Голы
де Брюйне 17 (0:1). Силва 21 (0:2). Габриэл 39 (0:3). Туре 66 (0:4 - пен.).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Байрэм, Фонте, Крессуэлл, Антонио, Фегули (Фернандес, 64), Ноубл, Лансини, Обьянг (Снодграсс, 64), Кэрролл (Флетчер, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Отаменди, Стоунз, Коларов, Санья, Туре, де Брюйне (Фернандиньо, 68), Сане, Силва (Делф, 80), Стерлинг (Агуэро, 73), Габриэл
Предупреждения:
Обьянг, 19; Лансини, 25; Кэрролл, 72 - Габриэл, 19; де Брюйне, 44; Стерлинг, 60
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
01 февраля 22:45, Аптон Парк, Онлайн-трансляция