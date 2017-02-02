Гвардиола сравнил Габриэла Жезуса с арбузом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после разгрома «Вест Хэма» (4:0) в 23-м туре премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне высказался о новичке команды Габриэле Жезусе.

«Это как выбор арбуза. Нужно открыть, чтобы посмотреть хороший он или нет.

Но видно, что у него хороший настрой, он активен. У него есть мечта. Он хочет кем-то стать в мировом футболе», – приводит BBC слова Гвардиолы.

Напомним, 19-летний бразилец перешел в «Манчестер Сити» из «Палмейраса» за 27 миллионов фунтов. Причем клубы договорились о трансфере еще летом, но до конца 2016 года Габриэл Жезус играл в Бразилии.

Он дебютировал в команде 21 января, выйдя на замену в матче с «Тоттенхэмом» (2:2), после чего отметился голевой передачей в игре на Кубок Англии с «Кристал Пэлас» (3:0). А в матче с «Вест Хэмом» Жезус забил свой первый гол за «горожан».