Марку Силва: «Халл» заслужил очко в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Халл Сити» Марку Силва подвел итоги матча 23-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0) на «Олд Траффорд».

«Мы добились очень хорошего для себя результата в матче с очень хорошим соперником. Это стало возможным благодаря тому, что мы сыграли как команда, показали наш настрой и характер. Я доволен тем, что увидел в этом матче.

Наш голкипер провел отличный вечер, но я предпочитаю говорить обо всей команде. У нас был неудачный матч с «Фулхэмом», но я уверен, что с помощью работы на тренировках мы будем прибавлять.

У нас были хорошие шансы в контратаках. Да, конечно, у «Манчестер Юнайтед» тоже были моменты, но мы заслужили это очко.

Жозе – фантастический тренер, хотя это не был матч Жозе против Марку, это была игра «Манчестер Юнайтед» – «Халл», – приводит BBC слова португальца.

Добавим, что «Халл» остается в зоне вылета, но теперь отставание от 17-го места составляет четыре очка. В 24-м туре 4 февраля «тигры» сыграют дома с «Ливерпулем».