Овечкин забросил 550-ю шайбу в НХЛ
Форвард «Вашингтона»
Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном».
За 15 секунд до конца второго периода 31-летний капитан «столичных» реализовал большинство после передач Мэтта Нисканена и Никласа Бэкстрема и сделал счет 3:2 в пользу «Вашингтона».
Этот гол стал для Овечкина 550-м в НХЛ. А в нынешнем сезоне на счету российского нападающего теперь 25 заброшенных шайб, что позволило ему выйти на единоличное второе место в списке лучших снайперов чемпионата.
Лидирует по-прежнему форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби с 28 голами.
В списке бомбардиров Овечкин поднялся на 11-е место, набрав 47-е (25+22) очко.
Матч
Вашингтон - Бостон - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)3-й период
Голы:
Оши (Бэкстрём), 3:06 (1:0). Бэкстрём (Нисканен, Оши), 13:34 (2:0). Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 18:46 (2:1). Маршанд (Спунер, Пастрняк), 22:49 (2:2). Овечкин (Бэкстрём, Нисканен), 39:45 (3:2). Коннолли (Кузнецов, Орлов), 43:29 (4:2). Кузнецов (Уилсон), 55:53 (5:2).
Место и дата
02 февраля 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция