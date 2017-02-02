Овечкин забросил 550-ю шайбу в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном».

За 15 секунд до конца второго периода 31-летний капитан «столичных» реализовал большинство после передач Мэтта Нисканена и Никласа Бэкстрема и сделал счет 3:2 в пользу «Вашингтона».

Этот гол стал для Овечкина 550-м в НХЛ. А в нынешнем сезоне на счету российского нападающего теперь 25 заброшенных шайб, что позволило ему выйти на единоличное второе место в списке лучших снайперов чемпионата.

Лидирует по-прежнему форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби с 28 голами.

В списке бомбардиров Овечкин поднялся на 11-е место, набрав 47-е (25+22) очко.