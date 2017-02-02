Диего Симеоне: «Барселона» тоже понимает, что еще ничего не решено
Главный тренер «Атлетико»
Диего Симеоне прокомментировал первый матч ½ финала Кубка Испании с «Барселоной»
(1:2) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.
«Барселона» была лучше в начале матча. Она нашла уязвимое место за нашими центральными полузащитниками, и оттуда родился первый гол. После этого Месси забил впечатляющий гол, что полностью испортило наши планы на первый тайм.
После перерыва мы были ближе к команде, которой обычно являемся. Мы покидали поле с чувством, что смогли показать свое лицо, имели возможность сравнять счет и вернулись в игру из трудной ситуации.
Что я сказал в перерыве? Такие вещи остаются в раздевалке. Но я доволен тем, как мы выглядели во втором тайме.
Кто фаворит? Я говорил это, когда все складывалось в нашу пользу, скажу и теперь. Кубок – уникальный турнир. Когда отрыв кажется большим, все меняется очень быстро. Мы могли сравнять счет, проигрывая 0:2. Вы не увидите таких матчей в чемпионате.
Мы постараемся использовать наши шансы в ответном матче, зная, что «Барселона» также понимает, что еще ничего не решено», – приводит Football Espana слова Симеоне.
Напомним, ответный матч пройдет 7 февраля на «Ноу Камп».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Атлетико - Барселона - 1:2 (0:2)
Голы
Суарес Л. 7 (0:1). Месси 33 (0:2). Гризманн 60 (1:2).
Состав
Атлетико: Мойя, Годин, Врсалько (Торрес, 46), Хуанфран, Луис, Савич, Коке, Габи, Карраско (Гамейро, 71), Сауль (Гайтан, 60), Гризманн
Барселона: Силлессен, Пике, Умтити, Альба, Гомеш (Рафинья, 73), Маскерано, Роберто, Ракитич (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси, Неймар
Предупреждения:
Сауль, 32; Савич, 38; Гризманн, 75; Габи, 84; Хуанфран, 90 - Неймар, 64; Месси, 90; Маскерано, 90
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
01 февраля 23:00, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция