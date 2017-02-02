Диего Симеоне: «Барселона» тоже понимает, что еще ничего не решено

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал первый матч ½ финала Кубка Испании с «Барселоной» (1:2) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.

«Барселона» была лучше в начале матча. Она нашла уязвимое место за нашими центральными полузащитниками, и оттуда родился первый гол. После этого Месси забил впечатляющий гол, что полностью испортило наши планы на первый тайм.

После перерыва мы были ближе к команде, которой обычно являемся. Мы покидали поле с чувством, что смогли показать свое лицо, имели возможность сравнять счет и вернулись в игру из трудной ситуации.

Что я сказал в перерыве? Такие вещи остаются в раздевалке. Но я доволен тем, как мы выглядели во втором тайме.

Кто фаворит? Я говорил это, когда все складывалось в нашу пользу, скажу и теперь. Кубок – уникальный турнир. Когда отрыв кажется большим, все меняется очень быстро. Мы могли сравнять счет, проигрывая 0:2. Вы не увидите таких матчей в чемпионате.

Мы постараемся использовать наши шансы в ответном матче, зная, что «Барселона» также понимает, что еще ничего не решено», – приводит Football Espana слова Симеоне.

Напомним, ответный матч пройдет 7 февраля на «Ноу Камп».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча